Durante la mañana de este miércoles, funcionarios de la Defensoría del Pueblo avanzan en la verificación de reportes de habitantes de Puerto Rondón, Arauca, quienes indican que hay combates entre grupos ilegales en la zona en los que habrían muerto varias personas.



El Ministerio Público intenta establecer cuál es el estado de la población de dicho municipio, y si en efecto, como lo alertan, las tropas que realizan hostigamientos en la zona son el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc.



Esos dos grupos armados ilegales, que están dentro de los planes de diálogo del gobierno nacional para llegar a una paz total, tienen una fuerte presencia en Puerto Rondón, en otras localidades de Arauca, e incluso en la frontera con Venezuela.



Una fuente con presencia en el departamento le contó a EL TIEMPO que van varias horas de combate, especialmente en la vereda El Paisaje , la vereda Santa Marta y sus alrededores. El tema, por ahora, se maneja con absoluta discreción porque la misión de la Defensoría va camino a la zona, y se están verificando las condiciones de seguridad para el ingreso.

Armamento tras combates en Arauca supuestamente entre disidencias Farc y Eln. Foto: Archivo particular

En el lugar, según un reporte que llegó a la Defensoría, es que hay zozobra por parte de los habitantes, quienes se mantienen confinados ante los combates de lado y lado, los cuales principalmente tienen presencia de disidentes de las Farc.



Las imágenes que han llegado del terreno también muestran a hombres con camuflado y, hasta al parecer, muertos. Sin embargo, no hay autoridad oficial que confirme ello porque no se ha podido acceder a la zona. En todo caso, por el momento no se confirman heridos civiles.



Por su parte, desde la Octava División del Ejército, con presencia en Arauca, se conoció que este 10 de enero registraron una confrontación entre dos actores armados ilegales. Incluso, se habla de que uno de los muertos sería alías Solín, un cabecilla de la zona.



El año pasado, en medio de estas confrontaciones, a las que ha llegado a prestar vigilancia para la población la Fuerza Pública, se conoció por parte de la Defensoría del Pueblo que 352 personas fueron asesinadas en dicho departamento, siendo 12 víctimas líderes sociales.



