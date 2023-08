Por las denuncias de atracos, violencia sexual, masacres, entre otros crímenes, este martes el Defensor del Pueblo pidió a las autoridades tomar medidas urgentes para frenar la violencia que ha venido en aumento en los últimos meses en Valle del Cauca.



El jefe del organismo de derechos humanos, Carlos Camargo, recordó que en lo que va del 2023 se han registrado en el departamento 9 masacres que han dejado un saldo de 29 víctimas. Y en total, en los primeros siete meses han sido asesinadas casi 800 personas, de esas, solo en Cali ocurrieron 576 homicidios; en Tuluá, 96, y en Jamundí, 72.

“Los derechos de la población civil están siendo violentados. Van desde el aumento de atracos, un sinnúmero de hechos violentos, agresiones basadas en género, masacres, entre otras acciones criminales. Es obligación de la institucionalidad ponerle freno cuanto antes a tanta barbarie”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.



Sobre las causas de este panorama el defensor cuestionó que se materializaron los riesgos que habían advertido en la Alerta Temprana 001 del 2022, a través de la cual se habló de la vulnerabilidad de la población civil “por la presencia de las antiguas Farc y el Eln en zonas suburbanas, donde también delinquen estructuras ilegales organizadas; estas últimas, asociadas al narcotráfico”, aseguró Camargo Assis.



Así mismo, en un consejo de seguridad realizado este 31 de julio en Tuluá, la Defensoría manifestó su preocupación por la presencia de la columna ‘Adán Izquierdo’, del llamado Comando Coordinador de Occidente, de las disidencias de las Farc. Según el organismo, el Ejército no ha podido realizar operativos rutinarios porque el grupo armado ilegal presiona a la comunidad para que retire a los uniformados.

Riesgos para las elecciones

Carlos Camargo, defensor del pueblo

De otra parte, la Defensoría señaló que en Valle del Cauca han visto unas 12 situaciones que representan riesgos para las elecciones regionales de octubre, por ejemplo, en Trujillo, Cali, Jamundí, Tuluá, Florida, El Cerrito y Buga las estructuras criminales han ejercido algunas formas de violencia contra quienes aspiran a un cargo de elección popular; y en algunas Registradurías del departamento no permitieron la inscripción de los candidatos.



La entidad también citó que los habitantes de Dagua recientemente quedaron en medio de un hostigamiento de la columna ‘Jaime Martínez’ contra la Fuerza Pública.



“En siete meses, en el departamento fueron registrados 781 homicidios, es sumamente grave lo que está sucediendo en el Valle del Cauca. Necesitamos la pronta acción de las autoridades para que el derecho a la vida no continúe siendo violentado”, recalcó el Defensor del Pueblo.



Camargo culminó diciendo que es preocupante que acciones bélicas en municipios vallecaucanos puedan afectar la inscripción de cédulas para las votaciones, así como los comicios mismos, programados para el 29 de octubre.



“Dados los riesgos generados por los grupos ilegales, habría abstencionismo por el temor de la ciudadanía a salir el último domingo de ese mes a cumplir con su ejercicio democrático. Los entes competentes, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia deben trabajar de manera articulada para que las campañas y los comicios no continúen corriendo peligro”, concluyó.





