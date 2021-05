Alcalde de Zipaquirá incitó bloqueos en Bogotá: Defensoría del Pueblo

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que Carlos Camargo, quien está al frente de ese organismo control, puso en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía "el video que evidencia la aberrante conducta del alcalde de Zipaquirá, Wilson García Fajardo, en el que incita a bloqueos en la ciudad de Bogotá".



La Defensoría señaló que "estos bloqueos incitados por el alcalde de Zipaquirá vulneran, entre otros derechos fundamentales, los derechos a la salud, a la alimentación, a la libre movilidad de la población de la capital".



Camargo, en palabras que cita ese organismo, recalcó que "la responsabilidad de los gobernantes locales es velar por la garantía de los derechos de su población", por lo que calificó como "lamentable" la conducta de García.



El video al que se refiere la Defensoría causó polémica en las últimas horas. En este se puede ver a García Fajardo dirigiéndose a un grupo de personas. El alcalde les pide que no afecten al municipio de Zipaquirá con bloqueos internos sino que se enfoquen en el bloqueo de la vía hacia Bogotá.



"Hoy vengo también a pedirles el respaldo a quienes nos están ayudando con los bloqueos. Por favor, las vías internas no. Sigamos con nuestro objetivo del paro nacional frente al Distrito, pero no le hagamos daño a nuestro pueblo en la ciudad de Zipaquirá. Es tan simple como eso", dice García Fajardo, quien fue elegido con el aval del partido Alianza Verde.



Tras unos aplausos de los presentes, el mandatario agrega: "Quiero pedirles que lo hagamos de forma inteligente. Levantemos los bloqueos internos de la ciudad y yo sigo trasladando la información al Gobierno Nacional. Está bloqueada la vía 36, que es la vía nacional que impide el paso de alimentos a Bogotá y que es el objetivo del paro nacional. Solamente vamos a permitir el paso humanitario en los sectores de bloqueo, pero no afectemos a nuestras familias con los bloqueos internos".



El concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán calificó de inaceptable lo ocurrido y compartió el video. "(García Fajardo) habla como organizador del bloqueo, dice que solo van a permitir el paso humanitario. ¿Qué dice la Procuraduría? ¿Qué dice el Partido Verde? ¿Está bien bloquear la llegada de alimentos a Bogotá?", escribió en Twitter.



Por su parte, la senadora Claudia Castellanos, de Cambio Radical, señaló: "Repudiable que el alcalde de Zipaquirá, Wilson García, no solo llame al desorden, sino que pretenda dejar sin comida a millones de habitantes de la capital. ¿Qué dice la alcaldesa Claudia López y el partido Verde?".



Estos hechos se conocen días después de que el fiscal general Francisco Barbosa advirtiera que se había detectado que hay funcionarios públicos detrás de algunos hechos de violencia registrados en el país.



“En algunas ciudades funcionarios han instigado y organizado los desmanes que se han presentado”, dijo el funcionario, quien explicó que esas personas serán investigadas y tendrán que responder penalmente por sus actuaciones.



Por lo pronto, el alcalde Wilson García Fajardo no se ha pronunciado sobre el video ni la decisión que anunció la Defensoría del Pueblo. Tampoco se ha pronunciado el partido Alianza Verde.