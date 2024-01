‘El bolsillo de los colombianos no es la chequera de los grupos ilegales’: Defensoría

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo una fuerte crítica a una propuesta que ha expresado la guerrilla del Eln, la cual calificó como un “chantaje”, pues han propuesto recibir financiación durante el proceso de paz a cambio de renunciar al secuestro.



La Defensoría recordó que en un mensaje enviado por el presidente Gustavo Petro desde Arauquita (Arauca) a las estructuras al margen de la ley, el jefe de Estado dijo que “el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida”, con el fin de lograr la paz en el país.

Al respecto, el defensor Camargo respondió: “No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. La vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”.



Para el Defensor del Pueblo, aceptar la propuesta del Eln de buscar financiación para parar el secuestro tendría una nefasta repercusión y sería contraria al respeto por los derechos humanos.

Guerrilleros del Eln en Chocó. Foto: Daniel Muñoz / AFP

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, cuestionó Camargo Assis.



El jefe del organismo de derechos humanos añadió que en Colombia se han aumentado los secuestros. En efecto, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 2023 se registraron 316 víctimas de secuestro, frente a 194 del mismo periodo de 2022, lo que representa un aumento porcentual del 62 por ciento. Además, la cifra del 2023 fue la más alta de la última década.



Alias Antonio García, comandante del Eln, ha hablado de la financiación a cambio de renunciar al secuestro. Foto: EFE - Archivo

“Ello sucede porque al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como Defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, presidente Petro, es que como Gobierno Nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”, aseguró Camargo.



El Defensor puso de presente que no está mal evaluar un subsidio para quienes se reincorporen a la vida social, pero que esto es después de una dejación de armas.



“Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el Eln. De ser llevado a la realidad tal despropósito, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”, dijo Camargo.





