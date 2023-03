El Defensor del Pueblo en Meta, Jhorman Saldaña, se reunió con integrantes del ETCR Mariana Páez ubicado en Mesetas (Meta), quienes han sido amenazados por las disidencias, y sostuvo que se debe actuar para protegerlos.



El funcionario no pudo contener las lágrimas ante la posibilidad de que esas familias tengan que abandonar el lugar. Precisamente, hace unos días, los excombatientes denunciaron las amenazas para que salgan de su territorio.



"Además del inmenso dolor, nos embarga la incomprensión; nos cuestionamos por qué cuando la mayoría del pueblo colombiano se la juega por la búsqueda de la paz total, tenemos que sufrir esta situación de desplazamiento forzado por parte de hombres y mujeres que se identificaron como Farc”, aseguraron en un comunicado divulgado hace unos días.

Al respecto, el defensor Saldaña dijo durante la reunión que sostuvo con ellos que "despedirse de su sitio es difícil, uno cree que eso no pasa. Ustedes no saben lo que van a sufrir cuando se vayan", dijo el funcionario con la voz entrecortada y tomando agua.



Marcha de excombatientes en 2021, que salió desde Mesetas, pidiendo que pare el asesinato de exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz. Foto: Partido Farc

El defensor agregó: "Yo lo viví en el Yarí, es muy triste, desgarra el alma. Hay que dejar de ser tan técnicos, me da pena con ustedes ponerme así pero es muy fuerte lo que está pasando y a veces nos sentimos impotentes".



También indicó que esas dificultades y esa sensación no puede ser una excusa para que los excombatientes dejen de trabajar en su reincorporación y en cumplir con sus obligaciones del acuerdo de paz.



"Nos cueste lo que nos cueste, tenemos que seguir respaldando a esta población, no podemos ser irresponsables y decirles que pongan más para la paz, ellos han puesto familias, han puesto esposos, han puesto hijos", dijo el funcionario en la reunión.



Finalmente, Saldaña pidió que se ocuparan de lo humanitario: "el tema es gravísimo, es más grande de lo que creemos".

