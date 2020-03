La discusión es cómo hacer para que Forst vuelva a Colombia: Defensor

Por primera vez, la Defensoría del Pueblo de Colombia dio un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ocurrió el pasado 4 de marzo, en la misma sesión en la que el relator especial para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, presentó el reporte de su visita al país, que generó una airada reacción del Gobierno colombiano.



El defensor del Pueblo, Carlos Negret, celebró en su alocución, al mismo tiempo, la decisión del Gobierno de invitar a un relator de la ONU al país y el trabajo de Forst.

En entrevista con EL TIEMPO, Negret habló de la reunión que sostuvo con el relator antes de la presentación del informe y de sus impresiones acerca de los puntos del reporte que más molestaron al Gobierno nacional.



¿Cómo transcurrió su reunión con el relator Michel Forst?



Desde su visita a Colombia, en 2018, hemos mantenido una comunicación muy fluida con él y su equipo. Les hemos enviado toda nuestra documentación.



Creo que hay que buscar puntos de encuentro y ojalá que Naciones Unidas y Colombia los encuentren. Como se lo comenté al relator, según nuestras cifras, entre 2018 y 2019 hubo una reducción de 25 % en los asesinatos de defensores. Pero esto sigue siendo muy grave.



Para mí, el objetivo del relator, que es el mismo de la sociedad colombiana, es que no contemos más líderes sociales asesinados, sino que trabajemos para que dejen de matarlos.

Para mí, el objetivo del relator, que es el mismo de la sociedad colombiana, es que no contemos más líderes sociales asesinados, sino que trabajemos para que dejen de matarlos FACEBOOK

TWITTER

¿Toda esa discusión no habría podido evitarse si el Gobierno hubiera permitido la visita de seguimiento del relator Forst?



No puedo entrar en una polémica acerca de esa decisión del Gobierno. Como Defensoría del Pueblo solo puedo decir que él tuvo toda la comunicación con nosotros.



Me parece que no debemos quedarnos en el asunto de por qué no pudo volver, sino de cómo hacemos para que vuelva. Pasada la tempestad llega la calma, y creo que el camino tendrá que ser, pronto, que el relator vaya y converse con el Presidente.



Hubo aspectos del informe que molestaron de manera particular al Gobierno ¿Es verdad que Colombia es el país de Latinoamérica con más asesinatos de defensores?



No tengo las cifras, pero reitero que en Colombia no se puede asesinar a ninguna persona y menos cuando se es defensor o líder social. La cifra nuestra para 2019 es de 134, la de la ONU es de 108. Son supremamente graves.



Pero creo que esa aseveración del relator debe ser cierta porque él es un hombre de los derechos humanos y una persona con un equipo muy fuerte y riguroso, que tiene que haber cruzado la información.

(También le puede interesar: Ordenan restituir a campesinos predios que compró Jorge Pretelt)

(Lea también: Las duras críticas de magistrado de la Corte a la Ministra de Justicia)

(Corte Suprema abre indagación a Álvaro Uribe por audios del 'Ñeñe')

¿Es cierto, como se afirma en el informe de Forst, que los defensores en más riesgo son los que trabajan en la implementación del Acuerdo de Paz?



Si por implementación se entiende el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, sí. Lo dije en mi discurso en el Consejo: a los líderes y defensores los asesinan por el narcotráfico, la minería ilegal y, últimamente, la deforestación.



Desde nuestra órbita, hay tres actores que los están asesinando: las Autodefensas Gaitanistas, el Eln y las disidencias de las Farc, que han tenido un crecimiento exponencial.



Los campesinos, indígenas y afrocolombianos no son afectos a ninguno de esos grupos, pero estos entran a su territorio, y eso es angustiante en esos sitios remotos.



Una cosa es estar aquí, en la casa de los derechos humanos en la ONU en Ginebra, y otra es estar allá.

A los líderes y defensores los asesinan por el narcotráfico, la minería ilegal y, últimamente, la deforestación FACEBOOK

TWITTER

Otro punto molesto para el Gobierno: ¿Los defensores en Colombia son criminalizados?



Hemos tenido algunos casos en los que la Fiscalía General de la Nación les inicia procesos por alguna causa. Les hemos ofrecido nuestra colaboración, como defensa pública, pero en la gran mayoría de los casos no la toman porque tienen colectivos importantes que cuentan con personas expertas.



Si eso es criminalización, sí. Pero es un asunto de la Fiscalía. Y creo que en Colombia debemos creer en la Justicia.



¿Considera que en el informe no se reconocen los esfuerzos del Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz y proteger a los defensores?



Como el relator no pudo volver año pasado, solo vio una parte de lo que ha venido haciendo el Gobierno. Para la Defensoría, cualquier medida en política pública en defensa de este colectivo es importante.



En su informe se habla del Plan de Atención Oportuna (PAO), que no ha sido muy bien recibido por plataformas de derechos humanos, pero que creo que ha sido un primer ejercicio importante.



Tanto el PAO como los lineamientos en defensa de los líderes y defensores, que presentó el Presidente el pasado 10 de diciembre, van a ser el sustento de una política pública a través de un documento Conpes, que estará listo en unos dos meses, y que debe ser una guía para la protección efectiva de los defensores.

Sus recomendaciones son importantes. El Gobierno tendrá su tiempo para decir qué le parece pertinente y qué no FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, ¿las recomendaciones del informe de Forst son adecuadas al contexto colombiano? ¿Su aplicación podría mejorar la situación de los defensores en el país?



Creo que todo lo que dice el relator y hace la ONU es de buena fe. Forst habló con el Gobierno, los organismos de control, la sociedad civil y los ciudadanos.



Sus recomendaciones son importantes. El Gobierno tendrá su tiempo para decir qué le parece pertinente y qué no.



Carmen Lucía Castaño

Para EL TIEMPO

Ginebra, Suiza