Defensa de Atehortúa dice que caso en su contra es por pugna de poder

Desde las 9 a. m. de este martes se reanudó la audiencia de juicio disciplinario contra el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, proyecto conocido como Cenop. La diligencia había comenzado el pasado 26 de mayo pero fue aplazada hasta este martes por petición de la defensa del general.



La audiencia comenzó con una exposición del abogado del general Atehortúa, quien empezó por decir que el proceso que se sigue en contra del general hace parte de un plan premeditado de algunos uniformados que quieren ascender y difundieron información para tratar de manchar el nombre del general.

“¿Por qué esta catarata de procesos que ahora convergen sin conexidad ni procedencia? Es por una intensa gestión de personas que quieren ascender a cualquier precio a la alta dirección general de la Policía, un presupuesto quizás de ‘el fin justifica los medios’ pero que lleva a adelantar una investigación contra un aforado que ya tenía archivo definitivo”, dijo el defensor.



Así, dijo, el general Atehortúa nunca había tenido una sola anotación disciplinaria en sus 36 años de servicio hasta este proceso, que según él, promovieron algunos uniformados que filtraron anónimos a medios de comunicación.



La defensa del general también argumentó que el proceso disciplinario que le sigue la Procuraduría por cuatro presuntas faltas -dos de ellas tan graves como tráfico de influencias y extralimitación- debería ser descartado puesto que ya se había archivado definitivamente una investigación por estos hechos.

El abogado mencionó que, de acuerdo con la llamada Ley anticorrupción, para volver a abrir un proceso que ya tenía archivo definitivo se debe recurrir al Consejo de Estado, y que esto solo puede ser cuando la situación investigada tiene que ver con delitos contra los Derechos Humanos o del ámbito del Derecho Internacional Humanitario, y que este proceso no cumple con esas características.



Igualmente, la defensa del director de la Policía presentó una grabación para deslegitimar lo dicho por el hoy inspector general de la Policía, general William René Salamanca, cuyo testimonio hace parte del pliego de cargos de la Procuraduría.



Ese documento recoge un episodio en el que Atehortúa envió a vacaciones forzadas a Salamanca luego de que este se negara a sacar de su equipo de investigadores a dos uniformados que habían encontrado documentos que incriminarían a Atehortúa.

En esa grabación, una entrevista del primer abogado de Atehortúa al general Salamanca, este último reconoce que él no analizó los contratos por los que fue llamado a juicio el general Atehortúa, tampoco tiene seguridad de las fechas de los mismos.



En su argumentación, el abogado del general también presentó unos documentos con los que la Contraloría General de la Nación desestimaba algunas dudas que había planteado anteriormente frente a posible irregularidades en las casas fiscales. El abogado pidió que, aunque esas decisiones son de otra entidad de control, se tengan en cuenta en el proceso en la Procuraduría igualmente.



Debido a que la defensa del general Atehortúa hizo una solicitud de non bis ibidem -no ser juzgado dos veces por los mismos hechos-, ya que al general ya le habían archivado un caso por estos hechos, la Procuraduría decretó un receso hasta el próximo 10 de junio para resolver esa solicitud. Así las cosas, la audiencia de juicio proseguirá el próximo miércoles a las 10 de la mañana.



