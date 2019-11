Detención de venezolano al que señalan de espía es arbitraria: defensa

Como una arbitrariedad. Así calificó Carolina Moreno, profesora y directora de la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes, la detención del ciudadano venezolano Miguel Ángel Calderón, capturado el viernes y quien recuperó su libertad este domingo por una medida provisional concedida por un juez.



Moreno, quien defiende a Calderón, habló con EL TIEMPO sobre el caso del venezolano a quien las autoridades colombianas iban a expulsar del país señalándolo de supuestamente espiar al presidente Iván Duque.

Sobre las acusaciones de la Policía y Migración en contra de Calderón, la abogada Moreno asegura que no es cierto que se trate de un espía. “Él trabaja en Rappi, es repartidor en una moto. Antes de que lo capturaran estaba grabando un video desde unos edificios. En el video él simplemente graba unos edificios y dice “aquí vive el Presidente”. Es una grabación muy ingenua. Las redes sociales están llenas de videos del edificio donde vive el Presidente, subidos por otras personas. Si eso es espionaje, entonces todos somos espías”, asegura la abogada.

Tras grabar el video, afirma la abogada, un militar lo detuvo el viernes cuando salía de un restaurante en el que estaba comprando un almuerzo. El militar le dice: “Usted grabó, y esta zona es prohibida”. Según la abogada, su cliente le responde al militar que no sabía que era prohibido y que si quiere puede borrar el video. Incluso, “le entregó el celular porque no tenía nada que temer”, afirma Moreno. Lo siguiente que sucede es que lo capturan para expulsarlo del país.



La abogada también afirma que en el CAI de Policía le hicieron muchas preguntas pero no encontraron nada en su contra. Aunque a muchos de los detenidos los dejaban libres, a él le decían que su caso era especial, aunque nunca le informaron qué lo hacía diferente, dice Moreno.



Además, afirma la abogada, Calderón tiene un permiso Permiso Especial de Permanencia (PEP) desde hace varios años, permiso que le fue renovado el pasado tres de agosto. Por eso, aunque las autoridades afirman que le venían haciendo seguimiento de tiempo atrás, la abogada cuestiona cómo es que le renovaron el permiso si supuestamente tenían información en su contra.



Moreno afirma que tiene el caso debido a que, como abogados del consultorio jurídico, conocieron el sábado pasado en la URI de Puente Aranda a la esposa de Calderón -quien es colombiana-. Según les manifestó, a su esposo lo habían detenido el viernes y ese sábado seguía sin tener contacto con él.



“Lo último que sabía de él, el sábado, es que le había mandado un mensaje de Whats App el viernes en el que le dijo que lo iban a expulsar del territorio, pero que no sabía ni a qué horas ni dónde”.



Por eso la familia hizo una tutela en la que le pidieron a un juez que se le respetara el derecho al debido proceso y que se le proteja la unidad familiar, ya que la familia de Calderón vive en Colombia.



La abogada asegura que aunque Calderón le entregó un poder escrito a mano, ese poder no ha sido reconocido por Migración Colombia y, por lo tanto, no le han informado de ninguna actuación que se esté desarrollando con su cliente, lo que calificó una violación al debido proceso.

“Nunca me notificaron que lo iban a expulsar y me entero de otra forma a las siete de la mañana que ya lo tenían en el aeropuerto y que lo iban a llevar a Cúcuta el domingo para expulsarlo. A pesar de que me otorgó un poder no me han entregado el expediente administrativo, ni el supuesto informe que dice que él es un riesgo contra la seguridad nacional. Son puras arbitrariedades”, afirma la abogada.



Como el juez aceptó tomar una medida provisional para frenar la expulsión del venezolano, con esa medida cautelar la defensa asistió hasta al aeropuerto el domingo para evitar que lo sacaran del país. Así, Calderón recuperó su libertad y la familia ahora está esperando la decisión de fondo del juez frente a la tutela.



La defensa también hizo un hábeas corpus porque “estuvo privado de la libertad de forma irregular por más de 36 horas. Lo retuvieron el viernes a la 1 y quedó libre el domingo a la 1 y 45 de la tarde”, aseguró Moreno.



