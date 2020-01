'Investigación de la SIC tiene vacíos': abogado de Fedefútbol

La defensa del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, aseguró que el reciente informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (que los señala a él y a la misma entidad como corresponsables en la supuesta manipulación del contrato de boletería de las eliminatorias del Mundial de Rusia y en la millonaria reventa de entradas) está basado en especulaciones y verdades a medias.



En un extenso documento, la Superintendencia sostiene que los miembros del comité ejecutivo de la Federación amañaron en 2015 una convocatoria para que resultara favorecida la unión de Ticketshop y Ticket Ya, y que este fue el inicio de una sofisticada maniobra encaminada a desviar miles de boletas hacia la reventa.



Según la investigación, que pasa ahora a manos del Superintendente de Industria y Comercio, quien puede apoyar sus conclusiones, modificarlas o echarlas por tierra, tan solo en la reventa de tiquetes para el partido Colombia-Brasil en Barranquilla se habrían logrado ganancias ilegales por 4.000 millones de pesos.



Gerardo Barbosa, abogado de la Federación y de Jesurún, asegura que el negocio de la boletería fue transparente, que no hubo prácticas desleales que limitaran la libre competencia y que si eventualmente hubo reventa, se hizo a espaldas de las cabezas del fútbol colombiano. Asegura que se trata de una investigación basada en especulaciones y verdades a medias y que confía en que las decisiones de fondo favorecerán a sus clientes.

¿Cuál es la posición de la Federación y de Ramón Jesurún sobre la investigación de la SIC?

Tanto el presidente como la Federación consideran que la licitación del 2015 fue perfectamente ajustada a los valores esperados y a los intereses de la Federación, que no eran otros que obtener el máximo beneficio para el fútbol colombiano. La Federación hizo una invitación, por lo demás regida por el derecho privado, y la oferta finalmente escogida superó en 13.000 millones de pesos a la segunda. El contratista cumplió con lo esperado por la Federación, y si eventualmente hubo irregularidades, algo que aún no está comprobado, estas serían responsabilidad del contratista y no de la entidad.

Hablemos de la reventa. ¿Tras conocer la investigación, no consideran ustedes que hay al menos fuertes indicios de que hubo desvío de boletería para la reventa?



En la Federación Colombiana de Fútbol no se tiene certeza de que hubiera reventa. Ciertamente, es un asunto que nos preocupa y que debe ser investigado. Nunca se tuvo conocimiento de una situación semejante y lo que podemos decir es que además de las investigaciones deben tomarse todas las medidas hacia el futuro para evitar que ocurra reventa. Pero es importante aclarar que aún no hay una certeza de que esto hubiera ocurrido, pues se trata de una investigación y no de una decisión definitiva.



¿Cuál va a ser el argumento de la defensa ante el Superintendente de Industria y Comercio, a cuyas manos pasa ahora la investigación por violación de la competencia?

Consideramos que esta investigación se basa en información fragmentaria y no verificada, en muchos testimonios de oídas. Creemos que la investigación no se hizo de manera rigurosa, a tal punto que la Superintendencia no escuchó a la persona que fue el origen de muchas de esas versiones (el exdirigente del fútbol Rodrigo de Jesús Rendón Cano, socio de Ticket Ya). Falleció y a pesar de que era conocido su grave estado de salud, la Superintendencia no tuvo el cuidado de tomar a tiempo ese testimonio.



¿Cuál era la relación entre Ramón Jesurún y Elías José Yamhure, a quien la SIC señala como uno de los cerebros de la operación de reventa de boletas?

Ellos eran conocidos de hace tiempo, pero no eran personas cercanas. En el documento de la SIC hay muchas afirmaciones que no son producto de una investigación seria, sino de especulaciones.



¿Qué hay de la investigación que por los mismos hechos adelanta la Fiscalía?

Esperamos que la investigación de la Fiscalía, en la que en todo momento hemos estado colaborando, sea más rigurosa y no incurra en las mismas omisiones y vacíos de la que se ha adelantado en la Superintendencia. Se ha actuado con transparencia y estamos dispuestos a aclarar todas las informaciones, que consideramos profundamente injustas con la Federación y con el doctor Jesurún.



