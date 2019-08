‘El Presidente Álvaro Uribe no le tiene miedo sino a Dios’: abogado

El abogado Jaime Granados, defensor del presidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo que siempre han acatado las decisiones judiciales aunque no las compartan, y que desde el comienzo de la investigación en la Corte Suprema de Justicia ha pedido ser escuchado por el tribunal para explicar los hechos.

“Allá estaremos y el presidente dará la historia de lo que pasó y de porque no hay nada que sea relevante penalmente en contra de él”, dijo Granados al referirse a la citación a indagatoria fijada para el 8 de octubre.



Añadió que la Corte Suprema de Justicia ha tenido en cuenta transcripciones de conversaciones que no están apegadas a lo que realmente sucedió.



“Se utilizó el celular de él en una ‘chuzada’ ilegal, eso está claro (…) se han adulterado transcripciones y no se le dio la oportunidad al Presidente Uribe de dar las versiones a través de una versión libre”, dijo Granados.

El abogado indicó que respetan a los jueces y no cuestiona a ninguno de los magistrados de la Sala, pero pidió que se le permita al senador defenderse con todas las garantías legales.



Indicó que se está estudiando la posibilidad de presentar una tutela para insistir en que se declare la nulidad de lo actuado hasta ahora.



