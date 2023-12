'Dejemos de derogar, más bien actuemos': Procuradora tras decreto tumbado sobre drogas

Luego de que el presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018, que reglamentaba el procedimiento policial “en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas”, la procuradora general, Margarita Cabello, expresó su punto de vista al respecto.



Desde Bogotá, la alta funcionaria afirmó que "dejemos de derogar, más bien actuemos", diciendo que como jefa del Ministerio Público lo que espera son resultados contra el microtráfico por parte de las autoridades competentes.



Su comentario se dio luego de que la medida que tomó el Presidente de la República fue enfocada en evitar “la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas” y “contrarrestar y atacar” la oferta de estas sustancias.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, y policía realizando una requisa. Foto: Presidencia / Policía

En diálogo con EL TIEMPO, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que lo que cambia con la derogación es que “ya no hay multas para las personas que porten dosis personal de droga en la calle”.



Frente a esto, la procuradora Cabello resaltó que el órgano de control no va a decir si la tumbada por parte de Petro está bien o mal, sino que se va a concentrar en trabajar para que los niños, niñas y adolescentes no se vean afectados por el consumo de estupefacientes.



El presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello. Foto: Archivo particular

"Quiero ver a la Fuerza Pública, quiero ver a la Policía pendiente de todos los jíbaros que están cerca de los colegios bajo la apariencia de utilizar la dosis personal, para hacer distribución de microtráfico en parques y escuelas", afirmó.



Para ella, el Gobierno Nacional tendrá que tener en cuenta qué hacer, ya que la Corte Constitucional dijo que las "prohibiciones absolutas en este tema de evitar el microtráfico de drogas son perfectamente válidas cuando está por encima del interés de los niños, niñas y adolescentes".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

