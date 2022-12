Con el decreto 2022 del 9 de diciembre el gobierno nacional creó la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana que estará encargada de definir los procedimientos para que recuperen su libertad personas capturadas en el marco de la protesta social que van a adquirir la calidad de voceros y participarán en el proceso de paz.



Para su excarcelación el decreto acude al artículo 5 de la Ley 2272 de este año aprobado en el Congreso y que amplió la vigencia de la ley 418 o de orden público, que ha sido usada en el pasado para adelantar procesos de paz en el país, y que permite a personas de la sociedad civil que, sin pertenecer a un grupo armado organizado al margen de la ley o a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con su consentimiento expreso puedan “participar en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos”.



En la reforma a esa norma en el Congreso se intentó meter un artículo que daba facultades al Presidente para abrir las puertas de sus celdas a los procesados por delitos durante el paro. La norma que iba más allá, pues hablaba de indulto, generó tanta polémica que los artículos en ese sentido fueron retirados.



Ahora el gobierno deja en manos de la Comisión los lineamientos técnicos y las condiciones para la liberación, la recomendación sobre los ciudadanos que se verán beneficiados con la libertad, así como la exclusión de quienes incumplan sus compromisos.



Una de las tareas que tiene es definir por cuánto tiempo tendrán esa calidad de voceros y, de fondo, cuáles serán las actividades que cumplirán. Tampoco es claro cual será el grupo que avalaría que estas personas actúen como sus voceros en medio de los acercamientos de paz.



Fuentes de la Casa de Nariño señalaron que la Comisión entregará al presidente Gustavo Petro recomendaciones sobre las personas que podrían ser liberadas y él emitirá los actos administrativos a la Fiscalía y a los jueces para que esto se haga efectivo.

El ministro de justicia, Néstor Osuna, sostuvo que la Comisión estará conformada por su cartera, los ministerios del Interior y Defensa y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Frente a las dudas que ha generado el decreto Osuna afirmó que aunque la ley no tiene condicionamientos al respecto, la Comisión le recomendará al presidente Petro “que sean las personas que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y cumplir con tareas humanitarias”.



Enfatizó que determinar quién queda libre y quién no es una atribución exclusiva de Petro, y que esta medida no afecta el curso de los procesos judiciales: “Saca a la persona de la cárcel para que cumpla esas funciones vigiladas por el Comisionado de Paz, sigue cumpliendo con los requerimientos judiciales y terminada la labor de vocería, continúa con todos sus efectos el proceso judicial”.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anticipó que la comisión se reunirá esta misma semana y que uno de los puntos a examinar es “cuál sería la naturaleza de los delitos, si hay exclusiones, si están condenados”.



Igualmente se refirió al tema el fiscal general Francisco Barbosa Delgado, quien señaló que el ente acusador no tendrá ningún rol en las liberaciones en tanto no hace parte de la comisión creada por el gobierno.



“Me imagino que esa comisión le recomienda al Presidente si se admiten o excluyen personas, y me imagino que esa recomendación tiene necesariamente que tener una solicitud, en caso de que se admita, ante los jueces. Los jueces son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas, la Fiscalía está atenta a todo ese procedimiento”, manifestó Barbosa.



Insistió que la Fiscalía ha cumplido con su papel en las investigaciones por los delitos en el paro y que la libertad no se puede conceder a personas como alias 19, condenado por homicidio y tortura.

“No puede quedar libre una persona que ha cometido delitos graves y está condenada por la justicia. Yo espero que la judicatura, en el marco de su autonomía, tome las decisiones correspondientes”, indicó Barbosa tras señalar que el Gobierno debe explicar bien cómo será la figura de ‘voceros’ bajo la cual saldrían libres estas personas.



En desacuerdo también se mostró la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien cuestionó la posibilidad de que sea una comisión quien decida sobre el tema. “Si bien la ley autoriza voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo para alcanzar La Paz Total, estos no pueden ser cualquier persona, la misma ley estipula que deben ser reconocidos y autorizados por los grupos armados que participan en el proceso”.



También manifestó sus dudas sobre la potestad que tiene el Presidente para definir por decreto quiénes pueden hacer parte de ese grupo de gestores y planteó la inquetud sobre una posible violación a la separación constitucional de poderes.

“Hay que ver hasta qué punto la ley le entregó al presidente libertad completa para poder determinar quien es, o no, voceros”, dijo la procuradora.



El magistrado Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura dijo que las decisiones deben pasar por los jueces y que estas deben ser respetadas y respaldadas conforme a la Constitución y la ley.



Así coincidió Fabio Bernal, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Bogotá, quien señaló que una de las ramas debe respetar a las otras para preservar el orden y la confianza. Insistió que la decisión final debe quedar en manos de los jueces.



El Presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, cuestionó una posible intromisión del ejecutivo en la Rama Judicial.



“Nos preocupa por sobremanera que se pretenda establecer por esta vía un tribunal de administración paralelo, pero por parte del Gobierno, para beneficiar actores que están siendo investigados y judicializados por delitos graves, y además, que se establezca por vía abstracta una noción de los gestores de paz para tratar de articular o montar una sastrería para la impunidad”, agregó Herrera.



La Fiscalía imputó cargos a más de 500 personas

En el marco de las protestas del año pasado la Fiscalía recibió 4.268 denuncias; de las cuales 3.996 procesos están en indagación, 61 en investigación, 171 en juicio, 38 casos en ejecución de penas con condena y 2 en terminación anticipada por aceptación de cargos.



Según un reporte del ente acusador, con corte al mes de septiembre, se realizaron 658 capturas que fueron legalizadas por jueces de control de garantías y en total se imputaron cargos a 683 personas.



Asimismo, dice el reporte conocido por este diario que se han presentado 521 escritos de acusación y hay sentencias condenatorias contra 50 personas.



La Fiscalía señaló que hay investigaciones por 29 homicidios que tendrían relación con las jornadas de protesta. De ellos 16 en Cali, 5 en otros municipios de Valle del Cauca, 3 en Cundinamarca, 3 en Bogotá y 1, respectivamente, en Popayán e Ibagué. Las víctimas son 23 civiles, 1 menor de edad, 3 integrantes de la Policía Nacional, un integrante del CTI de la Fiscalía y un indígena.



Ademas, se conoció que 9 de los posibles responsables de los homicidios serían civiles, 10 integrantes de la policía y 10 están por establecer.



Por violencia basada en género han sido identificadas 22 víctimas, en 9 casos activos distintos. Dos son por actos sexuales, 3 por acceso carnal violento, 1 por violencia contra servidor público, 1 por tortura y 1 por lesiones personales. Por esos hechos hay 9 capturas legalizadas y se han imputado cargos a 13 personas.



Por agresión a policías se legalizaron 119 capturas, hay 119 imputaciones, 103 escritos de acusación y existen 8 sentencias; 4 de estas con aceptación total de cargos.



Y por la existencia de civiles armados hay registro de un caso con 17 personas, 5 civiles y 12 integrantes de la Policía Nacional, por hechos ocurridos el 9 y el 28 de mayo de 2021, en Cali (Valle del Cauca). Ya hubo formulación de imputación y escrito de acusación.

Presidente Petro anuncia más recursos para Rama Judicial

El presidente Gustavo Petro asistió a la ceremonia de condecoración ‘ José Ignacio de Márquez’ al Mérito Judicial a magistrados de las altas cortes y enfatizó en la importancia de la justicia social con la población más pobre y excluida.



Además, insistió en la necesidad de invertir más dinero en la Rama Judicial para tener más jueces y lograr más independencia, lo que significa que presentara al Congreso una adición presupuestal en el mes de febrero del próximo año para aumentar los despachos judiciales.



Esta plata, dijo el presidente Petro, saldría de los nuevos recursos que la reforma tributaria permite: “Ya firmaremos la ley que tiene que ser aprobada”.



Igualmente se refirió a las reformas de la justicia que se han aprobado en los últimos años y consideró que “se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo y judicial. Casi todas las reformas judiciales anteriores se han centrado en discutir el poder” y que durante su gobierno esas reformas apuntarán a que la justicia llegue a los ciudadanos, “lo que implica más jueces y más posibilidades de cercanía entre la justicia y la ciudadanía, lo que implica más presupuesto”.



Y agregó: “La lucha que han tenido los gobiernos para politizar la justicia lleva a la destrucción de esa autonomía, por lo que ahora se necesitan más jueces y más dinero. Más independencia de la Rama Judicial. Ya se han dado elementos para una justicia restaurativa que logre indemnizar a la víctima”.



Sostuvo que con la Rama Judicial se buscará un mecanismo para examinar en qué sectores se deberían invertir los nuevos recursos parta la justicia.



El magistrado Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sostuvo que estos recursos que llegarán a la justicia no son suficientes y que hacen parte de una primera etapa. Añadió que se mantendrán los acercamientos con el gobierno para seguir aumentando esas partidas.



El jefe del Estado habló del éxodo que viven “pobres, mujeres e inmigrantes, por lo que ellos son el foco de la construcción de la justicia social”, que, agregó, “debe ir vinculada a la justicia ambiental”.



Igualmente se refirió a la crisis climática que enfrenta el mundo y mencionó que “en la medida en que no se resuelva, construye una idea de deterioro de la existencia, por lo que nuestros hijos van a vivir en condiciones mucho peores. Además, si no se cambia el modelo económico, nuestros nietos van a vivir mal”.



