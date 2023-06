En la mañana de este martes el coronel Carlos Alberto Feria, jefe para la Protección Presidencial, fue escuchado durante varias horas en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, que lo citó para preguntarle sobre la muerte de su subalterno, el coronel Óscar Dávila, en circunstancias que son materia de investigación.



Dávila apareció muerto dentro de su vehículo el pasado 9 de junio y Medicina Legal aún no ha dado a conocer el dictamen sobre la causa de su muerte, para despejar las dudas sobre si se trató de un suicidio, como afirmó desde el comienzo el gobierno de Gustavo Petro.

En todo caso, tanto Feria como Dávila han sido mencionados en las pesquisas que adelanta la Fiscalía por presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a extrabajadoras domésticas de la exjefe de Gabinete Laura Sarabia.



Por eso, la declaración de Feria sobre los hechos que rodearon la muerte de Dávila es clave para la investigación de la Fiscalía sobre todos los hechos que han rodeado este escándalo.



El coronel Óscar Dávila murió en un carro en el sector Salitre, en Bogotá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO y redes sociales

A la cita Feria acudió acompañado de una abogada de la firma Díaz y Díaz abogados, y no ingresó ni salió por la puerta principal del búnker.



Más temprano su abogado, Marlon Díaz, dijo en entrevistas que el coronel Feria no puede dar cuenta de los hechos ocurridos el 9 de junio pasado, cuando el coronel Dávila apareció muerto dentro de una camioneta en Bogotá, puesto que él no estaba en la escena.



De hecho, en esa fecha el coronel Feria ni siquiera estaba en Colombia, pues hacía parte de la comitiva de seguridad que acompañaba al presidente Gustavo Petro en La Habana (Cuba) para el anuncio de un cese al fuego bilateral con el Eln.



“La verdad, él no puede dar cuenta de nada de lo que ocurrió en la fecha de esos lamentables hechos. No sé por qué la Fiscalía decidió convocarlo como testigo. Supongo que es por las cuestiones previas a ese día o a ese momento”, sentenció Díaz en diálogo con EL TIEMPO.

