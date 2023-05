Luego de una protesta pacífica de exintegrantes de la Fuerza Pública, la declaración de un coronel en retiro que lideró una de las organizaciones más importante de exmilitares generó una fuerte polémica.





El coronel (r) Jhon Marulanda habló de lo sucedido en Perú y la salida del presidente de ese país.

"Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas en el sentido de que allá lograron defenestar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestar a un tipo que fue guerrillero", dijo el exdirector de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE en declaraciones a la W Radio.

Gustavo Petro en su discurso por el aniversario 72 del comando general de las Fuerzas Militares. Foto: Presidencia

Y aunque echó un paso atrás y dijo: “Corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se hizo con Pedro Castillo”, encendió la polémica en redes. Añadió sobre su reconocimiento o no a la figura presidencial: “No, yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.



El presidente Gustavo Petro trinó: "ya lo sabe todo el pueblo progresista que eligió al presidente. Los amigos de la impunidad aterrorizados por la verdad no está pensando en elecciones, sino en una ruptura institucional. ¿Investigará la fiscalía?".



Y añadió: "¿Por qué conspiran para un golpe de estado¿ Porque les aterroriza que acabemos la impunidad. La verdad los acobarda tanto que van al desespero. Ocultan judicialmente lo que ya la sociedad sabe: la corrupción enorme en el estado y el genocidio, la violencia y el terror desatados sobre el pueblo, son dos caras de la misma moneda".



En un acto en Sucre el presidente Petro señaló: "Ayer había una manifestación de personas que pertenecieron a la Fuerza Pública para decir que hay que repetir ese camino. Que la verdad, la corrupción y el genocidio sea la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en vez de buscar cómo quitarle la tierra al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle un golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. A burlarse de la voluntad de 11 millones de personas. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo!".

