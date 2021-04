¿De qué se trata el caso que la Corte le archivó a Gustavo Petro?

La propuesta de un plan piloto para que algunos vagones de Transmilenio fueran usados exclusivamente por mujeres le costó a Gustavo Petro, quien fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, una denuncia por actos de discriminación.



El proceso llegó a manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que en una reciente decisión archivó la indagación preliminar que adelantaba en contra del hoy senador y líder del movimiento político Colombia Humana.



Aunque el plan piloto buscaba prevenir los acosos a mujeres en el transporte público, para los denunciantes eso generaba una "vulneración irrazonable del derecho a la igualdad de los hombres", que afectaba el acceso al servicio de transporte de ellos.

Así se veía la señalización para el uso de los vagones exclusivos. Foto: Transmilenio

La denuncia también señalaba que el uso exclusivo de algunos vagones para mujeres implica que los hombres se sometieran a largas filas, así como darle "prebendas" a las mujeres.



El piloto arrancó el 7 de marzo de 2014 y, según información publicada por la administración local en su momento, "después de un mes de prueba, el resultado tuvo un balance positivo. El 78% de las mujeres usuarias del TransMilenio se mostraron conocedoras de la medida y el 37 % aseguró que se sienten más seguras usando un solo vagón".



En su decisión, la Sala de Instrucción del alto tribunal decidió desestimar la denuncia.



La Corte dijo que en los hechos denunciados "no encuentra encuadramiento típico en el delito de actos de discriminación previsto en el artículo 134 A del Código Penal, pues de ninguna manera podría admitirse que la política pública centrada en permitir el uso exclusivo de un vagón del articulado para mujeres, implique materialmente impedir o restringir a los hombres el ejercicio de un derecho por razones de sexo".



La Sala de Instrucción explicó que la medida no afectaba a los hombres ya que estos podían acceder al servicio plenamente, sino que por una puerta distinta.



Además, la Corte dijo que ese piloto era una propuesta discrecional y no obligatoria, y consideró que era una "acción afirmativa o mecanismo de discriminación positiva constitucionalmente admitido, y de carácter temporal, a favor de las mujeres, como grupo que por circunstancias especiales se encontraba en situación de mayor vulnerabilidad durante el uso del transporte público Transmilenio".



