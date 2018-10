De la Espriella representará a familia de niña asesinada en Fundación

El abogado Abelardo De la Espriella confirmó a través de su cuenta de Twitter que recibió poder para representar a la familia de la niña Génesis Rúa en el proceso judicial que se adelanta por la muerte de la menor, ocurrida el pasado 28 de septiembre.

En el mensaje, que está acompañado de un video, señala que se asegurará de que "su vil asesinato" no "quede impune".

"No voy a permitir que este sujeto alegue locura temporal, que diga que no estaba en sus cabales al momento de cometer un crimen tan atroz. Eso mismo trató de hacer el agresor de Natalia Ponce de León en su momento y aún así hicimos caer todo el peso de la ley sobre ese sujeto. Vamos a lograr lo mismo", dijo De la Espriella.

"No voy a permitir que este sujeto alegue locura temporal, que diga que no estaba en sus cabales al momento de cometer un crimen tan atroz. Eso mismo trató de hacer el agresor de Natalia Ponce de León en su momento y aún así hicimos caer todo el peso de la ley sobre ese sujeto. Vamos a lograr lo mismo", dijo De la Espriella.



En el video hizo énfasis, incluso, en que el responsable del crimen debe permanecer 60 años en la cárcel.



Precisamente este jueves, Adolfo Enrique Arrieta, el hombre señalado de los hechos aceptó el cargo de feminicidio, pero aseguró que no abusó de la menor. El Instituto de Medicina legal también reveló en la tarde de este jueves los resultados de las pruebas forenses que se le realizaron al cuerpo de la niña, encontrando que sí fue abusada sexualmente.

En la misma red social, el abogado, que también representó a la familia de Rosa Elvira Celis publicó algunos gráficos con cifras de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes acompañados de los hashtags #CadenaPerpetuaYa y #YoCuidoDeTi.



"Entre enero y agosto de este año se han reportado 15.408 casos, 2.000 más que en el mismo periodo del 2017. Los más afectados siguen siendo los niños entre 10 y 13 años que solo en este año son 5.686. Sociedad enferma", señala uno de los trinos.



