Luego de que hace unos días quedó en libertad, con algunas restricciones, Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, más conocida como Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, publicó un mensaje en redes sociales que al parecer se refiere al escándalo que la tiene con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.



(Lea también:

Hay que recordar que ella fue la que destapó en un primer momento, a través de medios de comunicación, un entramado en el cual el hijo del Presidente habría recibido dineros presuntamente irregulares de personas cuestionadas durante la campaña presidencial.



Inicialmente se dijo que esa plata no habría alcanzado a entrar en la campaña porque Nicolás se habría quedado con ella, pero una investigación de la Fiscalía llevó a la captura de Day y Nicolás, el hijo mayor de Gustavo Petro.



(Le puede interesar: Mencionado en caso de Nicolás Petro logra aplazar juicio en su contra por homicidio).

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Days Vásquez en audiencias tras su captura. Foto: Archivo particular.

En las audiencias, aunque en un primer momento no aceptaron cargos, luego se supo que ambos estaban negociando con el ente acusador y que Nicolás habría admitido ante la Fiscalía que a la campaña de su papá sí entraron dineros irregulares no reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Mientras esos procesos judiciales avanzan, tanto Day como Nicolás volvieron a Barranquilla y desde allí, este 15 de agosto, la mujer publicó un mensaje que dejó interrogantes sobre qué vendrá.



(Lo invitamos a leer: Procuraduría indagará al comandante del Ejército por supuesto plan contra el Fiscal).

Estas jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa. — Day Vásquez C (@Daysvasquezc) August 16, 2023

“Estás jugando con candela y puedes llevarte una sorpresa”, fue su corto mensaje publicado en la red social X.



Aunque no lo acompañó de más contexto, siendo Vásquez la que reveló varias pruebas y grabaciones que luego usó la Fiscalía para armar el rompecabezas de su investigación, el mensaje que publicó deja en el aire que puedan venir más revelaciones.



(Más notas: Destruyen laboratorio de droga en Nariño que tenía más de una tonelada de coca lista).



Por el momento, ella continúa con libertad restringida, pues no puede salir del país, debe observar buena conducta, presentarse ante el llamado de cualquier autoridad, y no participar en reuniones políticas.



Nicolás, por su parte, debe cumplir con esto mismo pero además un juez de control de garantías le impuso la restricción de salir de Barranquilla, por lo cual él no puede salir de la capital de Atlántico.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: