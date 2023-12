'No hubo presiones': Day Vásquez tras palabras de Nicolás Petro en caso contra fiscal

En un mensaje publicado desde su cuenta de X, Day Vásquez escribió que "no hubo presiones de ningún tipo", justo después de que su expareja Nicolás Petro Burgos estuvo este lunes en Bogotá declarando en un proceso disciplinario en contra de Mario Burgos, el fiscal que lo investiga.



(Le dejamos: 'Todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales': Nicolás Petro)

"Comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas muchas veces durante todo el día. Siempre tuvo incluso mejor trato que yo. Sean serios!!!. Cobardes", añadió la mujer que también es procesada a nivel penal dentro del escándalo en el que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro es señalado de haberse enriquecido ilícitamente con dineros que supuestamente iban dirigidos a la campaña de su papá.



En el caso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos, este se debe a que de oficio la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) decidió abrir un proceso debido a una filtración a medios que hubo del interrogatorio reservado que rindió Nicolás Petro en la Fiscalía a comienzos de agosto.



(Puede ver: Nicolás Petro no fue a cita contra el fiscal Mario Burgos en la CNDJ; esta es la razón)

No hubo presiones de ningún tipo.

Comida a la carta, llamadas ilimitadas y visitas muchas veces durante todo el día.

Siempre tuvo incluso mejor trato que yo.

Sean serios!!!

COBARDES. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) December 4, 2023

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro junto a su exesposa Day Vásquez. foto: Milton Diaz / El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Tras la apertura del caso en la CNDJ, varias personas fueron citadas a declarar. Fue así como el 20 de octubre fue a dicha comisión Diego Henao, abogado de Nicolás Petro, quien además de declarar explicó que su cliente no había podido viajar a Bogotá porque la libertad que le concedieron a nivel penal tenía la restricción de que no podía salir de Barranquilla.



Finalmente, luego de hacer los respectivos trámites legales para poder declarar contra Mario Burgos en la capital del país, este lunes el hijo del Presidente afirmó que su defensa "hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley, para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa".



(Puede ver: Comisión de Disciplina Judicial abre investigación de oficio a fiscal Mario Burgos)

El fiscal Mario Burgos en la audiencia de Nicolás Petro. Foto: Agencia Kronos

Además, ante los medios de comunicación presentes en el Palacio de Justicia reiteró que un juez de garantías le dio la libertad porque a su criterio no había necesidad de detenerlo. "Hoy aquí ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derecho de defensa y los derechos humanos que debe proteger", concluyó Petro Burgos.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

