En diligencia en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General no solo expuso los hechos por los cuales se comprometió a colaborar con la justicia (como sobre el ingreso de dineros no reportados a la campaña de su padre), sino que también mostró chats y audios que comprometerían su responsabilidad en los delitos que le endilgan: enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Uno de los elementos relevantes de la exposición del Fiscal Mario Burgos tiene que ver con que Petro y su exesposa Day Vásquez, habrían interferido en un contrato de la Gobernación del Altántico con la fundación Conciencia Social, cuyo representante legal era Gustavo de la Ossa, para apropiarse, supuestamente, de recursos.

Según la Fiscalía, Petro, Vásquez, Pedro Name y de la Ossa se habrían concertado “para manipular la adjudicación del contrato y en su fase de ejecución” y “habrían realizado maniobras delictivas para apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención de adultos mayores”.



Este episodio remonta al 15 de julio de 2021, cuando Dayssuris le reporta a Nicolás que faltaban 300.000 pesos por cada fajo de dinero que tenían en la casa (de billetes de 20.000) y que usaban para sus gastos, ante lo cual Nicolás mostró su preocupación.



La Fiscalía presentó justo después conversaciones entre los cuatro mencionados.



Según la exposición de la Fiscalía, el 5 de agosto de 2021, Vásquez le remitió a De la Ossa la hoja de vida de Andrea Fernanda Henríquez Villalba (una psicológa) para que la vinculara a la ejecución del contrato citado. Y en un audio ella le indica que al parecer la propuesta ya habría pasado y estaría en la oficina de una persona llamada ‘Raúl’, quien debía hacer unas verificaciones y lo firmaría. Según el fiscal Burgos, “esto con el fin de iniciar al parecer con el desembolso de los recursos”.

Ese audio de Vásquez, presentado en la audiencia, dice:



"Gustavo es que me dijo Nicolás, perdón, Pedro que ya habías dejado todo organizado y pues bueno ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar, sino él está de viaje. Entonces, regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Entones ya mañana lunes eso debe estar firmado y te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella. Confío súper plenamente en ella, por fa, para que la llames y eso".

El 6 de agosto de 2021 Vásquez menciona que se hicieron unas correcciones a la propuesta y señala que, por favor, le indique cuales fueron para ella poder llamar a Raúl que, dijo el Fiscal, sería Raúl Lacouture, funcionario de la Gobernación del Atlántico.



Ante ello, De la Ossa, envió un audio diciendo que está preocupado por las correcciones, ya que en esas se dice que deben implementarse más mecanismos de control, lo cual permitiría a la interventoría del contrato exigir más, lo cual sería un problema “para lo que ellos pretenden hacer”.



"Me pide una cantidad de detalles, especificar más el tema presupuestal, eso es un arma de doble filo porque más herramientas para control, tu sabes, lo que se quiere hacer, pero no es de forma sino también de fondo porque me pide especificar muchas cosas que realmente, si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso, hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos podrá..los objetivos que queremos (....)", señala De la Ossa.



Luego, dijo el Fiscal, Day le dice al hombre que no se preocupara que Raúl se encargaría del tema dándole un parte de tranquilidad. Y le envía un pantallazo de su conversación con Raúl Lacouture.

Chat entre Day Vásquez y Raúl Lacouture por contrato que enreda a Nicolás Petro. Foto: EL TIEMPO

Y el 9 de agosto de 2021, dice el Fiscal, Gustavo de la Ossa le envía la propuesta y el estudio revisado para que, al parecer Day lo remita a Raúl. Los documentos mencionados fueron presentados por el Fiscal Burgos en la audiencia y contienen detalles sobre el contrato mencionado relacionado con la tercera edad.

Documentos contrato que enreda Day Vásquez y Nicolás Petro Foto: EL TIEMPO

El 11 de agosto, Vásquez dice que el contrato ya fue publicado en el Secop. De la Ossa dice que empezará a trabajar y le remite la hoja de vida de un primo suyo llamado Kesey Samir Cuesta Rocha. Y De la Ossa el 28 de agosto le escribe a Vásquez pidiéndole la hoja de vida “del médico y del abogado”, recomendados por ella.



Entre ellos estaría la mamá de Dayssuris Vásquez, dijo el Fiscal, y personas relacionadas con Pedro Name (el hermano y una mujer). Y Vásquez preguntó por el salario que esas personas iban a recibir. De la Ossa dice que el médico recibiría 2 millones, pero que “me tiene que facturar cinco millones”. La mamá, en cambio, se iba a ganar mínimo 6 millones de pesos.



El 31 de agosto, Vásquez le escribe a Gustavo de la Ossa y, según la Fiscalía, se habló de la divisón de los dineros que le correspondería a cada uno: 120 millones para ella y de 40 cada uno para Pedro Name y para De la Ossa. Pero este le dice que esas cifras son muy altas, que están trabajando con el 35 por ciento del dinero, y que él hablaría con Name sobre lo que le correspondía a cada quien.



Luego, 12 de septiembre de La Ossa indica a Vásquez que el tema por el pago por parte de la Gobierno de los anticipos del contrato es demorado, lo que complica la ejecución de recursos. Ante lo cual ella dice que llamará a la Gobernación para agilizar el tema.



El 21 de septiembre, dice el Fiscal, De la Ossa le envía a Vásquez la planta de personal con la que se iría a ejecutar el contrato suscrito entre la Gobernación y la fundación Conciencia Social. Al día siguiente, se radicó el anticipa del 40 por ciento del dinero que equivalen a 160 millones que se desembolsaron el 13 de octubre.

Informe Fiscalía contrato Day Vásquez y Nicolás Petro Foto: EL TIEMPO

Ya en diciembre 13 de 2021, Vásquez le pregunta a de La Ossa sobre la finalización del contrato y para preguntarle cuando se reúnen para empezar a coordinar la propuesta para el próximo año. Y dice que se va a encontrar con Elsa, en referencia a Elsa Noguera, Gobernadora del Atlántico, dijo el Fiscal, para organizar todo el proyecto del año que viene.

Y el 27 de diciembre de 2021, de la Ossa envía un documento sobre la propuesta del nuevo proyecto que también estaría relacionado con las personas mayores, que se ejecutaría en 2022, por ocho meses, por 800 millones de pesos. Y en marzo de 2022, de la Ossa le envió a Vásquez el pantallazo del desembolso de un anticipo que probaría que se ganaron ese proyecto, por 160 millones de pesos.



Y el 15 de julio de 2022, Gustavo de la Ossa envía un audio en el expresa la necesidad de aclarar unos pagos realizados el año pasado en el contrato anterior, porque Pedro Name estaría inconforme con los que se hicieron, dos por 36 millones y uno por 39 millones, para un total de 111 millones.

