Este 3 de agosto, el proceso contra Nicolás Petro y Day Sánchez ha sido la noticia del día. Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra la expareja, se dio a conocer que ambos colaborarán con la Fiscalía, entregando información que probaría el ingreso de dineros de manera ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Aunque el gran protagonista ha sido el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, su exesposa no se queda atrás, ya que ha hecho varias revelaciones al respecto de las altas sumas de dinero que habrían recibido de Samuel Santander López Sierra, conocido como el 'Hombre Malboro', de Gabriel Hilsaca y del empresario cucuteño Óscar Camacho.



Como parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra los imputados, el ente acusador presentó una videollamada, de febrero de 2023, en la que se escucha hablar a Day Vásquez con Máximo Noriega, el coordinador de la fallida campaña de a la Gobernación del Atlántico de Nicolás Petro.

Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, fueron capturados a finales de julio de 2023. Foto: Fiscalía General de la Nación

Dinero en poder de Vásquez que pertenecería a Nicolás Petro

De acuerdo con el fiscal Mario Burgos, en el video Noriega le pide a Day que le devuelva un dinero a su apadrinado político, cuestión que lleva a que ella hable de la decadencia de su relación con Petro Burgos, de los dineros recibidos por los personajes anteriormente mencionados, a la actual pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda, y demás escandalosas revelaciones de las que se ha venido hablando en los últimos meses.

De todo lo que coja él me tiene que dar la mitad, porque yo todavía soy la esposa FACEBOOK

TWITTER

Una de las frases más contundentes de Vásquez en el video es "Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón", dando a entender que no tiene intenciones de devolver el dinero del que platican porque se lo va a gastar con "la otra", haciendo referencia a Ojeda: "De todo lo que coja él me tiene que dar la mitad, porque yo todavía soy la esposa (...) Todavía soy su esposa, así no le guste".



Luego de varios minutos de discutir al respecto, la llamada finaliza con Day asegurando que sí devolverá el dinero, pero advirtiendo que saldría "con algo" por los incumplimientos de su expareja. Días después saldría en la prensa colombiana contando acerca de los entresijos de la campaña Petro y de su matrimonio con el hijo mayor del actual presidente.

