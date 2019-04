David Murcia vuelve al país para pagar 22 años de prisión

Aduciendo que su vida corre peligro en Colombia, los abogados de David Murcia Guzmán lograron evadir por año y medio que fuera deportado, aunque en noviembre de 2017 cumplió en Estados Unidos su condena de 9 años de prisión por lavado de activos.

En ese periodo de tiempo, los apoderados de Murcia Guzmán interpusieron varias figuras jurídicas –entre ellas una solicitud de asilo político–, que han sido negadas por las autoridades norteamericanas y dejaron a Murcia como uno de los pasajeros del vuelo chárter que partirá este lunes desde la Florida con un grupo de delincuentes colombianos que cumplieron condenas en ese país y serán deportados.



Hacia la una de la tarde de este lunes estará aterrizando en una de las pistas del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá el avión con cerca de 100 deportados, quienes serán recibidos inicialmente por personal de Migración Colombia.



Migración se encarga de verificar la identidad de los deportados –nombres, número de cédula y huellas dactilares para evitar homónimos–, y, a la vez, los funcionarios corroboran la situación judicial de cada uno. Sobre los que tienen orden de captura, como es el caso de Murcia Guzmán, Migración se encarga de verificar que esté vigente.



“Por tratarse de una persona tan polémica como David Murcia Guzmán, muy seguramente desde el principio estará presente un delegado de la Fiscalía y de la Policía Judicial, Dijín, para notificarlo de la orden de captura en su contra y legalizarla de inmediato”, dijo a EL TIEMPO una fuente de Migración Colombia.

David Murcia debe cumplir en Colombia con una condena de 22 años de cárcel por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero. También debe pagar una multa de 25.700 salarios mínimos, es decir, más de 17.000 millones de pesos.



Murcia, quien traerá como equipaje su dotación de aseo personal, podría quedar bajo custodia de la Dijín mientras el Inpec decide su lugar de reclusión.



Los abogados de Murcia, de 38 años, preparan su arsenal jurídico para lograr inicialmente una reducción de la condena por el tiempo que permaneció privado de la libertad antes de ser extraditado, es decir, 15 meses, y también que se le conmuten parte de los 9 años que pagó en Estados Unidos.

Murcia fue capturado en Panamá en noviembre de 2008, y fue extraditado en enero de 2010.

Las víctimas de DMG

David Murcia Guzmán, según la Fiscalía, alcanzó a recaudar entre 2007 y 2008 cerca de 2 billones de dólares a través de su empresa DMG Grupo Holding S. A., que se expandió a Panamá, Venezuela y Ecuador y fue intervenida por el Gobierno en 2008 por captación ilegal de dinero bajo la figura piramidal.



La intervención de su empresa dejó más de un millón de personas afectadas, que invirtieron capitales desde 100.000 pesos hasta más de 100 millones de pesos. Oficialmente se conoce de 240.000 personas que se registraron como víctimas.



“Solo 4.000 personas adelantaron procesos judiciales contra David Murcia, de las cuales muy pocas han recuperado su dinero”, dijo a este diario Fernando Ruiz, representante de las víctimas de DMG.



Ruiz señaló que el hecho de que David Murcia regrese al país a pagar su condena en nada beneficia una eventual reparación a los afectados “porque no trae dinero, y él no tiene nada que ofrecer a cambio para recibir algún tipo de beneficio jurídico. Si tiene dinero escondido, no lo va a entregar”.



El representante de las víctimas señaló que la entidad encargada de intervenir DMG y reparar a los afectados ha cometido errores muy grandes. “Lo que han recibido en efectivo las víctimas está entre los 350.000 y 500.000 pesos”, dijo, y agregó que entre los bienes incautados está “la repartición de un apartamento entre 1.200 personas y una finca entre 5.000”.

Santoyo, entre deportados

El general en retiro de la Policía Mauricio Santoyo, el oficial de más alto rango extraditado a Estados Unidos, es uno de los que regresan a Colombia en el mismo vuelo de Murcia Guzmán.



El oficial cumplió una condena de seis años por conspirar en el tráfico de narcóticos con paramilitares. Al llegar a Bogotá quedaría en libertad porque no tiene orden de captura vigente.



Pero esto podría cambiar, ya que la Fiscalía viene adelantando un trabajo de búsqueda de cuentas pendientes de Santoyo con la justicia colombiana. En diciembre de 2012, una Corte de Virginia (EE. UU.) lo condenó a 13 años de cárcel y una multa de 125.000 dólares.



A través de sus abogados logró un acuerdo con la justicia norteamericana y obtuvo una reducción de la pena del 40 por ciento.



JUSTICIA