A la par de la convocatoria del Gobierno Nacional para movilizarse este 14 de febrero, se presentó una protesta al frente del edificio principal de la Procuraduría rechazando la suspensión provisional de Daniel Rojas como presidente de la SAE.



En declaraciones entregadas a El Tiempo, el funcionario respondió que aún no ha sido notificado de la suspensión, por lo que está esperando que le llegue el auto para conocerlo y saber cómo proceder.



Según el presidente de la entidad que administra los bienes incautados a la mafia, a día de hoy cuenta con cinco días hábiles para la respectiva notificación, por eso, una vez esta se surta dijo que sabrá cuál es el paso a seguir.

Silvano Gómez, viceprocurador. Foto: Procuraduría

No obstante, sabe que su suspensión por tres meses e investigación ordenada por el viceprocurador Silvano Gómez, tiene que ver con las acciones de compraventa de la empresa Triple A.



"Lo que me he enterado por el comunicado oficial y por lo que ha dicho el viceprocurador en medios de comunicación, y es que se pretende evitar un detrimento patrimonial, en tanto mi actuar ha sido precisamente el de evitar un detrimento patrimonial", contó Rojas.



Según él, tras la decisión, lo que hay establecer es entonces cuál es el deber de un funcionario público. "Si es el de firmar, aun cuando sabe que firmar podría causar un detrimento; o como hice yo preventivamente, no firmar hasta que yo tenga certeza de cómo se puede o no causar un detrimento al patrimonio de los colombianos".



El presidente Gustavo Petro respaldó el fin de semana la labor de su funcionario, a tal punto de cuestionar lo ordenado por la Procuraduría, en cabeza de la barranquillera Margarita Cabello.



El lío detrás de esta situación es que en diciembre del año pasado, la SAE tenía que pasar a la empresa barranquilelra K-yena el 82,16 por ciento de las acciones que tiene de la Triple A. Esto obedeciendo a un contrato de compraventa. Sin embargo, Rojas no quiso traspasarlas porque como se lo contó a EL TIEMPO, cree que al momento de ejecutarse el negocio se habría dado un presunto detrimento al venderse las acciones por un precio menor.



Por este caso también se abrió investigación contra dos vicepresidentes de la SAE y un superintendente.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

