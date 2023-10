Casi a la medianoche del sábado 30 de septiembre, el Ministerio del Interior aceptó la renuncia del ahora exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien en una publicación de redes sociales anunció que dejaba el cargo para convertirse en “un soldado más en la campaña de Juan Carlos Upegui”, su candidato a la Alcaldía de Medellín.



Hacer política fuera de las oficinas públicas no viola leyes, pero expertos no dejan de hacer hincapié sobre la zona gris en la que se movió Quintero quien, como alcalde, tenía prohibido participar en política, pero un día después, anunció su adhesión pública a una campaña.

La ley también señala que algunas incompatibilidades de quien desempeña un cargo público que se mantienen en el tiempo: Johann Wolfgang Patiño FACEBOOK

El abogado magister en DD. HH y democratización Johann Wolfgang Patiño citó la Ley 617 de 2000, que incluye un régimen de incompatibilidades de los alcaldes.



“Si somos meros espectadores de la norma, la prohibición de usar el cargo para actividades de los partidos está para quien desempeña funciones públicas, pero la ley también señala que algunas incompatibilidades de quien desempeña un cargo público que se mantienen en el tiempo”, indicó.



El exalcalde de Medellín salió a un evento de campaña un día después de haber renunciado. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Según el artículo 39 de la Ley 617, una de las incompatibilidades de los alcaldes es “intervenir, en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, en los cuales tenga interés el municipio, distrito, o sus entidades descentralizadas”.



Ante esto, Patiño consideró que la elección de un alcalde es efectivamente un proceso en el cual “tiene interés el municipio”.



“Si uno busca una norma que regule el tema de forma específica, no hay, pero la democracia impacta en todos los asuntos, la democracia es el baluarte de la Constitución, y una de las reglas de la democracia es ser leal, cumplir las cosas con ética, desarrollar la función pensando en el bienestar colectivo y no en el personal. Se prohíbe que todos los funcionarios públicos participen en campañas políticas. Cuando uno renuncia a la función pública ¿automáticamente se vuelve un ciudadano del común? No porque la norma prevé algunas incompatibilidades a pesar de la renuncia”, concluyó el abogado Patiño.

No es un delito

El saliente alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y su reemplazo, Óscar Hurtado. Foto: Archivo particular

Por su parte, el abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, sostuvo que la renuncia de Quintero para poder participar en política apoyando a su sucesor “es una forma de aprovecharse de un vacío legal sin perjuicio de que fue elegido para un periodo”.



Aunque esto no es algo que esté tipificado como delito, el abogado añadió que la decisión de Quintero, además, afecta “claramente al elector que votó por él porque lo dejó tirado”.



Finalmente, rechazó la forma en que la decisión de Quintero representa un doblez en las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades:”¿No puedes hacer campaña siendo funcionario? No hay problema, renuncias y sales a hacer campaña aún cuando toda la administración fue nombrada por ti…”.





