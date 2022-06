Tal como lo había anunciado la procuradora Margarita Cabello el domingo, el Ministerio Público levantó la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a quien habían apartado del cargo por presunta participación en política.



Quintero, quien seguirá vinculado a la investigación, había sido suspendido ante la posibilidad de que reiterara la presunta falta en la que habría incurrido al expresar su apoyo al entonces candidato y ahora presidente electo Gustavo Petro.



Se ha hecho justicia. Procuraduría ha levantado la suspensión de nuestro cargo. Volveremos a la Alcaldía a partir de la 10:30AM. ❤️❤️❤️



Vamos a construir juntos la Medellín Futuro. ❤️❤️❤️ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 21, 2022

Quintero ya reaccionó a la decisión del órgano de control y a través de su cuenta de Twitter envió un mensaje: "Se ha hecho justicia. Procuraduría ha levantado la suspensión de nuestro cargo. Volveremos a la Alcaldía a partir de la 10:30 AM. Vamos a construir juntos la Medellín Futuro", expresó.



El 19 de junio en la mañana, la procuradora Cabello Blanco había asegurado en declaraciones a medios de comunicción que “inmediatamente termine el proceso electoral, terminan los elementos que motivaron la suspensión, pero la investigación sigue”.



La decisión de levantar la suspensión de Quintero es similar a la que en su momento se tomó con los alcaldes de Ibagué (Tolima), de San Juan Nepomuceno (Bolívar) y de Timaná (Huila), a quienes la Procuraduría suspendió provisionalmente y luego levantó esa medida el pasado 31 de mayo, tras la primera vuelta presidencial.



Ellos habían sido suspendidos tras presuntamente expresar apoyo al excandidato presidencial Federico Gutiérrez, y luego de que él no pasó a segunda vuelta, se levantó esa suspensión.



Aunque se haya levantado la medida de Quintero, sigue en marcha su investigación para determinar si hay lugar o no a un pliego de cargos y a una eventual sanción.

