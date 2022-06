Este domingo la procuradora general, Margarita Cabello, informó que una vez pasen las elecciones, terminarán los motivos que motivaron las suspensiones provisionales de varios funcionarios públicos por presunta participación en política, entre ellos Daniel Quintero, alcalde de Medellín.



(Lea también: Niegan medida cautelar para levantar suspensión de Daniel Quintero).



"La suspensión que se hizo a varios alcaldes en los procesos disciplinarios por participación en política tenía como motivo impedir que el funcionario pudiera utilizar el cargo para influenciar por algún candidato", dijo Cabello.

En ese sentido, una vez finalizado el proceso electoral "terminan las razones por las cuales se habían suspendido y se levanta la suspensión", expuso la Procuradora.



Esto, no obstante, no quiere decir que termine la investigación, pues el proceso continuará "para determinar si hay lugar o no a pliego de cargos y a una sanción".



(Más notas: ¿Por qué se levantó suspensión de alcalde de Ibagué pero no la de Quintero?).



Sobre Quintero, la procuradora afirmó: "Inmediatamente termine el proceso electoral, terminan los elementos que motivaron la suspensión, habrá que levantar la medida, pero la investigación sigue".



Además, aclaró que será el viceprocurador general quien entrará a analizar el caso para tomar las medidas de levantar la suspensión.



(Puede ser de su interés: Daniel Quintero: ante Corte, Procuraduría defiende suspensión del alcalde).



Hay que recordar que por estos mismos motivos hace unas semanas se levantó la suspensión del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y los alcaldes de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfrido Alfonso Romero Vergara, y de Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga.



Ellos habían sido suspendidos por presunta participación en política por expresar apoyo al excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien no pasó en la primera vuelta de las presidenciales.



En sus casos la Procuraduría expuso que "bajo el nuevo marco fáctico en el cual Federico Gutiérrez ya no es candidato a la presidencia de la república, es procedente levantar la medida de suspensión provisional impuesta toda vez que la razón de hecho que permitía la posibilidad de reiteración de la conducta ha desaparecido".

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia