Los tres procesos disciplinarios que la Procuraduría General de la Nación le abrió en estos primeros días del año al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pasaron a sumarse al listado de indagaciones e investigaciones que la entidad le lleva desde tiempo atrás.



En total, y de acuerdo a registros oficiales, el mandatario acumula 10 casos a nivel disciplinario que de avanzar en su contra, lo podrían llevar hasta un juicio y una eventual sanción.



Por el momento, todos hacen parte de indagaciones o investigaciones, es decir que van en etapas de averiguaciones sin tener en firme un pliego de cargos.



Los procesos más recientes están relacionados a hechos de años atrás, y tienen que ver con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), con uno de los proyectos insignia de su gestión -llamado el “Valle del Software”-, y con su declaración de renta del año 2019.



En los dos primeros apenas se entró a etapa de indagación, y se conocieron el pasado 9 de enero, cuando el alcalde aún se encontraba de vacaciones. En el que tiene que ver EPM, las labores investigativas del Ministerio Público llevaron a vincular a Quintero y a Jorge Andrés Carrillo, gerente de la empresa, a un proceso por la supuesta omisión que tuvieron al momento de asegurar, contra todo riesgo, al proyecto Hidroituango durante la vigencia de 2021.



El otro en indagación previa es el del “Valle del Software”, una de las banderas del mandatario de La Alpujarra en la que el órgano de control intenta establecer si hubo algún tipo de anomalías en el proyecto, puesto que a la fecha presuntamente no se ha cumplido con la entrega de 21 centro territoriales, con los cuales Medellín pretende fortalecer la innovación y el uso de tecnologías de punta.

En el marco de la transparencia publico mi declaración de renta del año 2021. Como novedad más relevante está una pequeña reducción patrimonial, el pago de 62 millones en impuesto de renta, y la compra familiar a través de leasing de nuestra casa en Medellín. https://t.co/SpIaLyXo0n pic.twitter.com/lwlbo8A59g — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 27, 2022

En cuanto a la más reciente investigación en su contra, abierta por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa, esta tiene que ver con que el exalcalde, al parecer, presentó su declaración de renta de hace cuatro años por fuera de los límites permitidos.

Los otros casos

El resto de indagaciones que tiene abiertas Daniel Quintero vienen desde el año 2020 y 2022. Una es por supuestas manifestaciones injuriosas a través de su cuenta de Twitter, en las que mencionó a Pablo Escobar, y otra por la presunta participación en política en época electoral, en la contienda del año pasado.



Esa vez se le escuchó la polémica frase "el cambio en primera", justo cuando estaba la contienda a la Presidencia en la que participaron candidatos como Rodolfo Hernández y el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.



Mientras tanto, entre las cinco investigaciones que tenía hasta 2022 está la presunta irregularidad que cometió el alcalde al elegir a Alejandro Calderón como gerente de EPM, pues no habría cumplido todos los requisitos.



A nivel de ciudades capitales, Quintero está en el ‘top’ tres de alcaldes con más investigaciones abiertas en la Procuraduría, por detrás del alcalde de Cartagena, William Dau.



El año pasado, Quintero le comentó a EL TIEMPO que "estas supuestas denuncias hacen parte de una estrategia de desprestigio para tratar de amedrentarnos, pero no van a poder”. Y ante los tres procesos recientes, la oficina de comunicaciones de la Alcaldía indicó que el alcalde no dará respuestas porque está de vacaciones.



