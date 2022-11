El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció publicamente que por parte de la Administración Distrital se tenía conocimiento de unas supuestas amenazas en contra de algunos postulados de la lista tres para la junta directiva de la Cámara de Comercio de Medellín.



El lunes 14 de noviembre fue asesinado a tiros John Fredy Zuluaga Gómez, líder de esta lista que representa a los pequeños comerciantes de El Hueco.



Ante lo sucedido con Zuluaga y las amenazas que han recibido otros integrantes de esa lista, Quintero aseguró que ya había puesto en conocimiento al presidente Gustavo Petro sobre lo que estaba pasando en relación con la elección de la junta directiva.



"El señor presidente de la República está enterado de lo que está pasando acá y estamos preocupados por lo que está pasando. No vamos a dejar que eso pase, que eso siga avanzando. Ninguna lista se tiene que retirar por miedo, polarización o el ataque que le puedan hacer intereses oscuros", señaló Quintero.



Por su su parte, el 19 de noviembre, comerciantes de la lista 3 anunciaron su renuncia irrevocable a la aspiración, por considerar que no había garantías de seguridad ni de condiciones óptimas para la elección "producto de la polarización por la que pasa la ciudad en este momento", dice en el comunicado.

Integrantes de la lista 3 anuncian su renuencia irrevocable.

En su pronunciamiento, el alcalde de Medellín mandó un mensaje a los integrantes de la lista:



"Les estoy pidiendo que vuelvan, no sé si lo hagan. No sé si la persona que está ahí se vaya a mantener porque sabemos que la están amenazando para que se baje", señaló.



Por último, Quintero invitó a los empresarios que hacen parte de la Alcaldía de Medellín "no claudicar ni retirarse de las listas por miedo o presiones", afirmó.



Hizo un llamado a que el 1 de diciembre para que entregase el voto a la lista tres como una respuesta y un apoyo a quienes están siendo amenazados.



