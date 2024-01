Director del Inpec lanza aviso en la entidad: 'Hay un déficit de 15.000 funcionarios'

En diálogo con EL TIEMPO, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que en 2023 aumentó el hacinamiento carcelario, se refirió a la corrupción en la entidad, a la falta de personal y a su nombramiento en el cargo que aún no ha firmado el presidente Gustavo Petro.



¿En cuánto cerró el 2023 en hacinamiento?

Cerramos con aproximadamente 24,5 por ciento de hacinamiento para 2023, hablando de 102.000 personas privadas de la libertad de manera intramural. El hacinamiento aumentó desafortunadamente, pero eso es un reflejo de lo que se presenta en las estaciones y URIs del país, entendiendo que el hacinamiento en términos de sindicados estaba alrededor del 130 por ciento. Hicimos unas cuentas de las cifras, de las capturas que hace la Policía, y más o menos el aproximado es que al sistema entran alrededor del año 3.600 privados de la libertad.

Otra dificultad es la crisis en la alimentación...

Desafortunadamente lo que es la alimentación, la salud y la infraestructura ha sido un desafío muy grande, entendiendo que la Uspec es la que maneja esos tres ámbitos, y más en términos de alimentación, si a los internos no les llega comida se van a enfermar. Tenemos entendido que para finalizar 2023 la Uspec cambió la contratación de los consorcios, entonces está en la transición de los nuevos con los viejos, y eso ha hecho que haya una crisis más amplia. Esperamos que la Uspec pueda solucionar de manera rápida.



Comida dañada en cárcel de Cómbita. Foto: Procuraduría

Su plan insignia es contra quienes más causan daños en las cárceles. ¿Cómo va?

‘Dominó’ nació después de ver videos desafortunados como el de alias Negro Ober en Girón fumando marihuana y amenazando a todo el mundo. A lo largo del tiempo la extorsión continuaba, entonces decidimos hacer un alto en el camino, hacer una planeación estratégica y buscar articulación institucional con Fiscalía y Policía. A partir de ahí hicimos mesas de trabajo y creamos el ‘Plan Dominó’, iniciamos con 30 dinamizadores que eran los más cansones, y los distribuimos en siete establecimientos.

En un video, alias Negro Óber habla de la captura de su esposa. Foto: Captura de video

¿De qué consta ese plan?

Esa operación tiene varias líneas de acción, una es aplicar el régimen penitenciario, es decir aislarlos, pasarles revista constante; y la otra línea importante es la lucha contra la corrupción.



A la fecha tenemos cerca de 27 servidores penitenciarios por hechos de corrupción, 125 capturados en flagrancia (los que tratan de ingresar elementos no permitidos) y alrededor de 5.400 investigaciones abiertas para un total de 3.800 servidores investigados entre directores, administrativos y cuerpo de custodia. Con la Fiscalía llevamos 42 procesos judiciales, que son los que permiten dar órdenes de captura a funcionarios.



Vienen más medidas, ¿no?

Así es, entendiendo la problemática con estructuras del extranjero (Tren de Aragua) como la de alias Satanás, quien ingresa a la Operación Dominó, se va a agrandar a 40 personas. Aumentamos de siete establecimientos a ocho, incluyendo a La Tramacúa.

¿Y quiénes más entrarán?

Estamos revisando porque como es una operación coordinada con Gaula, estamos haciendo mesas para perfilarlos.

Con la operación buscan combatir la extorsión, y el presidente Petro dijo que las cárceles son el centro de ese problema...

Desafortunadamente las incautaciones demuestran que puede ser cierto, incautamos en 2023 33.000 celulares en más o menos 20.000 operativos. Ese es el reto: seguir atacando la corrupción que permite el ingreso del celular, y la extorsión del delincuente.



Operación Dominó en cárcel del Inpec. Foto: Inpec

Las extorsiones se dan porque hay celulares en las cárceles, ¿cómo va lo de los inhibidores? Ustedes pensaban también en regulación...

Los inhibidores siguen obsoletos, estamos a la espera de la Uspec, que es la encargada de la contratación de inhibidores. De comunicación de celulares se han hecho unas reuniones con los ministerios de las TIC y de Justicia para revisar si en el paquete de comunicación que se les brinda a los privados de la libertad, puede incluirse un paquete de inhibición.



Pero también estamos buscando otras alternativas con Asocapitales y los alcaldes en el marco de los convenios, que sí hacen parte del Inpec, para reforzar esos controles y medidas electrónicas para evitar el ingreso de celulares como arcos. Si los inhibidores no van a funcionar -que no es nuestra gobernabilidad- por lo menos evitar que los celulares ingresen.

¿Y en eso hay un nuevo reto?

Sí, poder adquirir mejor seguridad electrónica para las cárceles del país.



En ese orden, ¿qué viene para este año?

Tenemos retos para este año en términos de resocialización, con ministerios del Deporte, Cultura y Justicia para buscar rutas emprendedoras y que los privados dejen de delinquir.

¿Usted es más partidario de inhibir o regular?

En las reclusiones militares revisamos que hay una empresa que les da la facilidad a las personas de comunicarse a través de unas tabletas y videollamadas. Da esa regulación, pero a la vez que da esa posibilidad, inhibe las señales de otros dispositivos, entonces podemos decir que se puede regular con inhibición de manera simultánea.

Petro dijo que una idea podría ser comprar las casas alrededor de las cárceles, para no afectar a los vecinos con inhibidores...

El tema es que los inhibidores han generado esa dificultad a los alrededores, además de multas y sanciones para el Inpec. En términos económicos ha tocado pagar muchas sanciones porque se afecta la señal de los alrededores. Tenemos un universo de posibilidades y ojalá este año podamos tener una respuesta más contundente frente a esto.

¿Cómo va lo de Gordolindo y alias Hormiga? Hace meses se dijo que se les fugaron...

Facebook Twitter Linkedin

Amenaza a funcionarios del Inpec. Foto: Archivp particular y Fernando Ariza/El Tiempo

Eso se les pasó a la Fiscalía y Procuraduría porque tienen el poder preferente de investigar, y para que haya más transparencia son ellos quienes citaron más o menos a 10 o 15 personas en la investigación. Estamos a la espera de que Fiscalía y Procuraduría den los resultados, ya no está en manos del Inpec.

¿Cómo han sido esas amenazas en su contra?

Van 11 amenazas, y en todo el país van 230. El secuestro de un auxiliar por día y medio fue lo último.

¿Qué van a hacer con quienes siguen generando hostilidades?

Ese ese otro desafío, creo que esas amenazas demuestran el buen trabajo que hemos hecho, están incómodos, aburridos, desesperados, eso los lleva a hacer hechos violentos. Lo que tenemos que hacer es blindar a nuestros funcionarios.

Ciro Ramírez fue a visitar a La Picota a un testigo de la Fiscalía. ¿Qué puede decirnos?

Facebook Twitter Linkedin

Senador Ciro Ramírez reseñado en la cárcel La Picota. Foto: Archivo particular

No tengo los detalles de la investigación, les cumplimos a los jueces y órganos de control.

Ustedes cerraron el pabellón de funcionarios públicos en Barranquilla, ¿dónde lo van a ubicar?

Ese se cerró hace seis meses, hemos sido enfáticos en que no tenemos privados estratificados, simplemente están clasificadas dependiendo del delito, condena o fuero, pero no puede haber privilegios para nadie. Por ahora no hemos pensado abrir un establecimiento especial en la costa, seguramente hace falta. Los privados fueron distribuidos en La Dorada y La Picota.

¿Qué medidas planea para este año?

Continuamos la Operación Dominó, eso no se puede parar. Seguramente van a aumentar las investigaciones, las incautaciones, las capturas. También el reto importante es aumentar la planta de personal, porque como decía el hacinamiento cada vez va aumentando, tenemos un déficit de aproximadamente 15.000 funcionarios, para hoy en día tenemos solo 16.000. Lo ideal sería tener de 28.000 a 30.000.



También aumentar el tema ocupacional de los privados, las casas de pospenados para que evitemos la reincidencia, porque muchas veces salen de las cárceles peor que como entraron. El reto es realmente impactar a la población privada de la libertad para que salen a la calle a ser personas útiles, que no salgan a delinquir.

¿Hay algún reto para este año en cuanto a hacinamiento?

Hay un Conpes que está establecido para el cuatrenio, que son 9.800 cupos, entonces creo que con los nuevos alcaldes estamos trabajando, la idea es bajar el hacinamiento con ese compromiso de que empiecen a construir las cárceles o centros de detención transitoria para que se hagan cargo de los sindicados. Es un tema de largo aliento.

Usted sigue como director encargado, ¿por qué no lo ha posesionado el Presidente?

Estamos a la espera con toda la disposición de asumir este gran reto a las órdenes del señor Presidente.

¿Y quiere seguir adelante del Inpec? Usted es policía...

Como funcionario público estoy dispuesto a cumplir las órdenes donde estime el Gobierno Nacional, si estiman que siga lo haré con toda la voluntad; y si vuelvo a la Policía también lo haré con toda la voluntad en el cargo que designe el Gobierno el director de la Policía.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

