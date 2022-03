Este miércoles, la Fiscalía anunció que imputará cargos en contra del candidato al Senado Daniel García Arizabaleta, por su presunto rol en el escándalo de sobornos de Odebrecht.



Aunque el anunció sorprendió al candidato, quien anunció que desistirá de su aspiración al Congreso por el Centro Democrático, desde hace casi 5 años varios testigos han mencionado el papel que habría cumplido en este entramado el exdirector de Invías.



El anuncio de imputación de la Fiscalía es por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado porque, de acuerdo con el ente investigador, entre 2009 y 2013 habría recibido pagos de la Constructora Norberto Odebrecht. La investigación señala que García Arizabaleta tiene un incremento patrimonial injustificado de $360’000.000.



Según la investigación, para no dejar trazabilidad de las transacciones, Odebrecht le habría enviado la plata a través de la empresa Consultores Unidos S.A.S., representada por Eduardo José Zambrano Caicedo, empresario que en 2021 fue condenado a cinco años y 11 meses de prisión por el caso Odebrecht.



Aunque hasta ahora no se conocen más detalles del caso por el que la Fiscalía pretende llevar ante la justica al exdirector del Invías, desde 2017 se han conocido testimonios que lo enredan.



Por ejemplo, en agosto de 2017 el exviceministro de transporte, Gabriel García Morales, que fue condenado por el escándalo de la multinacional, hizo declaraciones que salpicaban a García Arizabaleta.



Según el exviceministro, en octubre del 2009 Luiz Antonio Bueno, exdirector de Odebrecht en Colombia, lo buscó para sobornarlo para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II y le dijo que su contacto sería el exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta.



“Bueno me mencionó que Daniel García Arizabaleta estaba trabajando con ellos y que para cualquier cosa podía avisarle a través de Daniel, a través de mensajes de texto (...) Ese día llegó Daniel a la reunión del 27, como para ratificar, y se retiró. No hizo parte de ninguna conversación, solamente se definió como un medio de contacto, un canal de comunicación”, afirmó en ese momento García Morales al narrar en una audiencia la conversación que tuvo ese octubre de 2009 con Luis Antonio Bueno.



En enero del 2019, el exviceministro de transporte volvió a referirse al papel del exdirector del Invías, cuando declaró como testigo en el juicio contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo Acosta.



En esa audiencia señaló que con Luiz Antonio Bueno se reunió alrededor de tres veces públicamente y tres de ellas de forma clandestina, dijo también que en las reuniones clandestinas se hicieron en el apartamento de Juan Manuel Barraza y que a algunas de ellas asistió Daniel García Arizabaleta, a quien Bueno Junior "hacía retirar cuando se hablaba de cosas ilegales", según dijo.



Otro de los testigos contra García Arizabaleta fue, en febrero de 2020, el empresario Eduardo Zambrano, quien ofreció entregar información sobre varias personas, entre esas el exdirector del Invías.



Puntualmente, aseguró que podía demostrar “pagos a Daniel Andrés García Arizabaleta mediante un contrato y facturas ficticias con Consultores Unidos Colombia (…) por instrucción de Eleuberto Antonio Martorelli, entonces presidente de Odebrecht Colombia”.

El episodio de Duda Mendonça

Además, en 2014, cuando García fue director político de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, acompañó al candidato a una cita en Brasil con el estratega Duda Mendonça, quien prestaba sus servicios para Odebrecht.



Pero antes de viajar con Zuluaga, había viajado solo a reunirse con el estratega. Esto ocasionó que en febrero de 2017 el mismo Zuluaga, quien para entonces era precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, pidiera a la Fiscalía investigar a su exdirector de campaña.



Según informó en ese momento el abogado de Zuluaga, Jaime Granado, García Arizabaleta tenía mucho que explicar en torno a los nexos con la multinacional Odebrecht.



Según dijo Granados en 2017, el exdirector de la campaña debía revelar quién pagó su desplazamiento a São Paulo a arreglar la reunión entre Zuluaga y ‘Duda’, en febrero del 2014.

