En la noche de este 11 de abril, el exsenador Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter una rectificación sobre los señalamientos contra el periodista Daniel Coronell: "No es narcotraficante", dijo.



Esta publicación se dio horas después de que la Fiscalía citara a Uribe y a Coronell a una diligencia para trasladar una acusación al exsenador por calumnia agravada, pues en 2017 compartió un trino señalando gravemente al periodista Daniel Coronell de nexos no probados con el narcotráfico.





Frente a esta retractación, el periodista dialogó con W Radio y dijo que continuaría el proceso penal en contra de Uribe. "No acepto su trino de medianoche. Pediré resarcimiento económico y donaré el dinero a las Madres de Soacha", dijo Coronell.



Adicional a esto trajo a colación el proceso que se llevó a cabo en años anteriores: "La diligencia de acusación que se hizo hace años ante la Corte Suprema de Justicia fue fallida porque el expresidente envió una carta a través de su abogado diciendo que aunque se había presentado no se iba a retractar, porque me culpaba de seguir publicando columnas sobre él".





Daniel Coronell. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

"En este proceso no hay garantías, el fiscal de apoyo que iba a llevar el proceso hace un año fue trasladado al Putumayo, ahora como delegado del Ministerio Público nombran a un doctor que es el mismo que actúa como porrista de Álvaro Uribe en el caso de sobornos y fraude procesal".



De la misma manera, Daniel Coronell hizo referencia al caso de Beto Coral, pues este activista se retractó de varias acusaciones que ha hecho en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe a través de sus cuentas en diferentes redes sociales.





"En contraste, mire lo que le hacen hacer a Beto Coral, haciéndole publicar en un video durante dos meses, donde dice que todo es mentira. Uribe considera que yo merezco el mismo resarcimiento que él le pide a una persona que opinó sobre su vida, esto muestra desigualdad", añadió.



Uribe y Coronell fueron citados este 17 de abril, a las 9 de la mañana, ante Leonardo Augusto Cabana, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la diligencia podría ser aplazada por petición de Uribe, quien manifestó tener asuntos personales en su agenda.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS