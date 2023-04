La percepción de inseguridad en Colombia el año pasado fue de 52,9 por ciento y registró un incremento frente al 2021, cuando se estableció en 44 por ciento.



En el 2020, durante la pandemia, se había ubicado en el 39 por ciento; y en el 2019 cerró en 43,7 por ciento.



Esos datos sobre la sensación de inseguridad que se vive a nivel nacional quedaron plasmados en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana que acaba de ser publicada por el Dane.



El año pasado, dice el documento, la mayor percepción de inseguridad la tuvieron las mujeres, con el 55,6 por ciento; en el caso de los hombres fue del 50 por ciento.



Igualmente se estableció que en las cabeceras municipales la percepción fue del 58,9 por ciento y en los centros poblados y rurales dispersos fue menor, cerrando en el 31,2 por ciento. Así, por ejemplo, solo el 2,8 de los 122.262 encuestados considera la situación muy segura en los municipios y en las ciudades ese ítem es solo del 1,6 por ciento.



Calificaron como seguro el 66 por ciento de los encuestados en municipios y el 39 por ciento en las ciudades. Y como insegura fue calificada la situación en las ciudades, con el 49,9 por ciento; y en los municipios, con el 28,3 por ciento.

Cali y Bogotá con la percepción de inseguridad más alta

Alerta por el incremento de robos en Medellín Foto: Denuncias Antioquia

Por capitales, Cali y Bogotá aparecen con la mayor percepción de inseguridad. En la capital del Valle el año pasado esa cifra llegó al 84,1 por ciento y en 2021 era del 68,4 por ciento; mientras que Bogotá pasó de 77,8 en 2021 a 83,8 el año pasado.



En ese top de ciudades con mayor sensación de inseguridad siguen Cartagena, que pasó de 72,2 por ciento en 2021 a 79,6 el año pasado; Bucaramanga (pasó de 64,6 a 79,2) y Villavicencio (de 49,2 aumentó a 72,1).



En la otra orilla está Manizales, que en 2022 registró una percepción de inseguridad de 14,2 por ciento y en el 2021 fue de 13,3 por ciento. Pereira en 2022 fue 31,8 por ciento y en 2021 llego a 19,1. Y Montería, que registró 34,9 por ciento en el 2022 y 29,3 por ciento en el 2021.



¿Qué hace sentir inseguros a los ciudadanos?

Los encuestados por el Dane también explicaron las razones que los llevaron a no sentirse seguros: el 81,2 hizo referencia a la existencia de delincuencia común, robos y agresiones; el 68,5 por ciento mencionó que hay poca presencia de la Fuerza Pública (Policía, Ejército); el 60,2 por ciento refirió información que recibe a través de redes sociales o escucha en la calle; 56 por ciento por la existencia lugares de expendio o consumo de drogas; y el 55,6 “porque hay presencia de pandillas o combos con fines delincuenciales”, entre otros ítems.



Sobre los sitios en los que más inseguras se sienten las personas, según la encuesta, están la vía pública (48,7 por ciento), el transporte público (43,6), cajeros electrónicos ubicados en vía pública (38,2), las plazas de mercado y calles comerciales (37,8), los puentes peatonales (36 por ciento) y parques públicos, espacios recreativos o deportivos (35,1 por ciento), discotecas, bares o sitios de entretenimiento nocturno (24,6 por ciento) y donde realiza su actividad principal (14,6 por ciento).

Lo que más hurtaron en 2021

Se relaciona, por ejemplo, como los hechos de mayor victimización los asociados a hurtos de bicicletas (5,8 por ciento), hurto a personas (3,2), hurto de vehículos (2,8), incidentes con seguridad digital (2 por ciento) y extorsión (1 por ciento).



En cuanto a la caracterización de incidentes de seguridad digital, que se han venido incrementando por el uso de las redes, se menciona, en 2021, que la mayor prevalencia fue del fraude bancario por medios electrónicos (29,5 por ciento), seguido por el hackeo de correo electrónico (email) o redes sociales (27,9 por ciento) y ciberacoso (16,2 por ciento).



La encuesta tiene datos interesantes como, por ejemplo, que los celulares son los elementos más robados (81,9 por ciento), seguido por el dinero, tarjetas y elementos personales (40,2 por ciento) y aparatos electrónicos (computador portátil, tableta, videojuegos, cámara, USB, MP3, etc.) con el 4,1 por ciento.



La modalidad más usada fue el atraco (48,7 por ciento), seguida por el raponazo (20,6 por ciento) y el cosquilleo (17,9 por ciento), descuido o factor de oportunidad (11,3 por ciento) y engaño (2,3 por ciento).



En 2021 para enfrentar la inseguridad los encuestados acudieron a distintos métodos como instalar rejas, red eléctrica, cerraduras de seguridad, trancas, etc. (7,8 por ciento), alarmas o sensores de movimiento, cámaras de vigilancia, circuitos cerrados (3,8 por ciento) y la contratación de vigilancia privada (1,8 por ciento).



Se les preguntó a los encuestados si usarían la “violencia en determinadas situaciones”, a lo que el 54,6 por ciento respondió que sí el año pasado, en defensa propia, en 2021 el 56,7 habían dado respuesta positiva.



Por ayudarle a la familia, en 2022, el 47,4 dijo sí; en 2021 fue el 45,2. “Por castigar a un delincuente”, el 12 por ciento se declaró partidario el año pasado, en 2021 el 11,6 apoyó la iniciativa.

Captura de una banda dedicada al hurto de celulares en la estación de Comuneros y la NQS. Foto: Policía Metropolitana

Víctimas no denuncian

Se indica que hay un subregistro vinculado a la decisión de las víctimas de no denunciar. El 71,2 de los encuestados señaló que no denunció en el 2021, el 72,9 por ciento por delitos registrados en el 2020 y el 69,8 por ciento en 2019.



Frente a los hechos registrados en el 2021, los delitos menos denunciados fueron el hurto a residencias o hurto de ganado o semovientes con el 93,4 por ciento, las riñas con el 80,4 por ciento, la extorsión con el 79,6 por ciento, y los incidentes de seguridad digital con el 68, 5 por ciento.



El 72,1 de quienes no denunciaron eran mujeres y el 70,4 hombres. La principal razón: “es que las autoridades no hacen nada”, lo consideró innecesario o no conocía el proceso.



SAIR BUITRAGO

Editor Justicia.

En Twitter: @JusticiaET

