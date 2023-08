En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió a los resultados de su cartera durante el primer año de gobierno de Gustavo Petro.



Reducción de homicidios, su preocupación por el incremento de las extorsiones, la lucha contra el narcotráfico y la 'paz total', entre otros temas.



A un año del gobierbo Petro, ¿cómo ve su cartera?

Se han producido logros importantes. En las cifras se evidencia la reducción del homicidio del 1,6 por ciento durante este año, y en el primer semestre del 2023 disminuyó uno por ciento; los actos terroristas, un 70,3 por ciento; feminicidios, un 27 por ciento; lesiones personales, un 15 por ciento. Se han producido también importantes capturas y afectaciones a las organizaciones ilegales. Estas cifras, a las que no se les da tanta difusión, son logros importantes obtenidos en este primer año de gobierno. Sin embargo, ha habido situaciones muy complejas como las relacionadas con los ceses del fuego, que si bien se cumplieron parcialmente en cuanto a la suspensión de la confrontación armada, no beneficiaron a las comunidades que se vieron afectadas particularmente por la acción del ‘clan del Golfo’ y del ‘Estado Mayor Central’. Esto significó un incremento en la percepción de inseguridad respecto de algunas conductas delictivas y también en algunos territorios. En todo caso, estamos comprometidos con la paz total, pero tratando de conciliar la política de paz con la continuación en el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales que tiene la Fuerza Pública.



¿Cómo ha sido la reducción del homicidio?

El homicidio disminuyó en 17 departamentos, como Guainía, donde rebajó el 67 por ciento; Arauca, en un 38 por ciento, o Antioquia, con un 14 por ciento. Aunque también se incrementó en departamentos como Sucre, con un 68 por ciento, lo que ha dado lugar a que allí se adelante un plan de choque para disminuir esas cifras.

¿No pudo ser que las banderas del Gobierno de paz total generaron altas expectativas y se quería mucho en poco tiempo?



Ese es un factor, pero hay otra posibilidad y es que este es el primer gobierno popular, rechazado naturalmente por quienes han detentado el poder. Justamente es desde esos sectores que se formulan de manera constante críticas para cuestionarlo, con el propósito de deslegitimarlo ante la opinión. Por ejemplo, frente al tema de masacres, las cifras de Indepaz, una organización neutral, muestran que durante el primer semestre de 2022 se registraron 53 masacres y este año van 54, es decir, una masacre más, pero la percepción que se quiere instalar en la opinión es que en este gobierno las masacres se han incrementado tremendamente, desconociendo inclusive que en este semestre hubo menos víctimas que el año pasado, 176 frente a 179.

¿Y sobre los líderes sociales muertos?



Indepaz reporta una reducción de muertes del 17 por ciento, pues en el primer semestre del 2022 fueron asesinados 109, y 92 en el 2023. Y con relación a los firmantes de paz, en el primer semestre del 2022 mataron 25, tres más que en el primer semestre de este año. Lo cual en todo caso es muy grave, porque la muerte de cualquier firmante de paz genera desconfianza para nuevos procesos como los que se están impulsando en este gobierno.

Presidente Petro en posesión de cúpula militar y mindefensa Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Quién los mata?



Aquí hay una situación realmente compleja. Yo afirmo que el ‘Estado Mayor Centra’ ha tenido un interés, no solo de copar territorios, sino de tener bajo su control comunidades y organizaciones sociales, y en esta actividad de ellos por tener el control han asesinado a muchos líderes comunales. En el caso de los firmantes de paz comprometidos en permanecer dentro de la legalidad han sido asesinados, entre otras causas, por su negativa a volver a integrar esas organizaciones armadas ilegales o a permitir que procesos sociales que ellos vienen adelantando sean cooptados por esos grupos.

¿Cómo analiza al ‘Estado Mayor Central’?



Acaban de matar en estado de indefensión a la patrullera Paula Cristina Ortega, a quien sorprendieron desprevenida. Aquí no hay ética de la guerra, si es que se pudiera hablar de ética, porque una cosa es la confrontación armada donde mueren de lado y lado en un enfrentamiento, y otra muy diferente asesinar en condiciones como esta en que se mató a la patrullera. Entonces, pareciera que esta organización tiene un doble discurso o que está frente a dos realidades. Por una parte, algunos dirigentes como ese señor ‘Iván Mordisco’, que cuando estaban en el cese afirmaba que lo respetaba, pero por otra, simultáneamente sus estructuras como la ‘Jaime Martínez’ y la ‘Dagoberto Ramos’ atacaban a la Fuerza Pública y a las comunidades en Cauca. Esto no demuestra un propósito real de paz.



¿Y frente a ellos qué van a hacer?



La orden a las Fuerzas Militares es que tienen que intensificar las operaciones ofensivas, es decir, hay que cerrarle el paso a cualquier pretensión de avance o de consolidación de esas organizaciones y particularmente en lo que nos referimos al ‘Estado Mayor Central’.

¿Están comprometidos con la paz?



Instalación del Comité de Participación de los diálogos con el Eln. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Es que hay muchos hechos que desdicen de ese propósito; están en el proceso de iniciar mesa de conversaciones, pero eso no va a interferir en nada con las acciones que tiene que desarrollar la Fuerza Pública, es decir que el hecho de que se sienten a conversar no significa que la Fuerza Pública va a dejar de actuar, con ellos no hay cese.

¿Y el papel de la Fuerza Pública?

En todo caso, sin cese o con cese hay una responsabilidad constitucional de la Fuerza Pública de reprimir todas las manifestaciones delictivas, por ejemplo, la extorsión. Son dos situaciones distintas. Debemos tener muy claro, sobre todas esas organizaciones ilegales, que la Fuerza Pública no está en proceso de negociación.

¿Y elmensaje para estos grupos es...?

Todo el que cometa delitos debe ser reprimido, trátese de procesos de paz urbana o de paz rural, existan negociaciones políticas o conversaciones sociojurídicas, cualquiera que sea la naturaleza de las organizaciones o los grupos ilegales, la orden es que todas las manifestaciones delictivas tienen que ser reprimidas.

¿Qué espera de este proceso con el Eln?

Yo espero que se logren acuerdos, y ojalá prontamente, ya que hay muchas coincidencias entre las partes, por ejemplo, con relación a mejorar las condiciones de existencia de las personas, lo cual, además, debería suponer la supresión de cualquier forma de violencia contra las comunidades.

¿Y a los del ‘clan del Golfo’ cómo los ve?

Para empezar, no es una organización que haya tenido un origen político, por lo tanto nunca va a recibir ese trato. Es una agrupación ilegal que está dedicada a las actividades del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, que podría llegar a desmovilizarse en virtud de procesos de sometimiento.

¿Y sobre la ‘Segunda Marquetalia’?

Existe la gran dificultad de estar excluida de la posibilidad de adelantar con ella negociaciones políticas, por expresa disposición de la Ley 2272, por haber participado en un proceso de paz anterior que abandonó. Sin embargo, será el señor Presidente quien determine qué va a pasar, pues él tiene la facultad constitucional de definir con cuáles organizaciones se puede adelantar ese tipo de negociaciones.

¿Y la lucha contra el narcotráfico?

Como hemos dicho, ha habido una variación de la política antidrogas del Gobierno, con la que tendremos avances importantes en la lucha contra el narcotráfico. En el pasado, la política antidrogas estaba muy apoyada en el tema de erradicación, cuántas hectáreas hay sembradas, cuántas hectáreas se han erradicado, y es evidente que esto no ha resultado eficaz. Nuestra política antidrogas está basada en tres frentes: el primero, frenar la producción mediante la incautación de insumos químicos y la destrucción de laboratorios, principalmente. En esto hemos tenido importantes resultados, pues en este primer año llevamos 5.193 laboratorios destruidos, 16 por ciento más que en el gobierno anterior. Hemos incautado 901 toneladas de hoja de coca y enormes cantidades de insumos líquidos y sólidos, lo que naturalmente ha debilitado la producción.



¿Y el segundo frente?

El segundo frente consiste en incautar la cocaína. En el primer año de este gobierno se han incautado 605 toneladas de cocaína. Si bien esa cifra es levemente inferior a la del último año del gobierno anterior, esto tiene una explicación histórica: siempre ha sucedido y lo hemos verificado, durante el primer año de los gobiernos las incautaciones suelen ser bajas, entre otras razones por el reacomodamiento de los mandos militares y de policía. Así, durante el primer año de (Juan Manuel) Santos se incautaron 142 toneladas y en el primer año de (Iván) Duque, 385 toneladas; nosotros incautamos 605, 220 toneladas más que en el primer año del gobierno de Duque, lo que muestra que vamos a cumplir con la meta fijada para este 2023 de 834 toneladas de cocaína decomisadas.

¿A esto se suma el impacto en las finanzas?



Precisamente, ese es el tercer frente: impactar a estas redes en sus finanzas criminales, no solo con las incautaciones de marihuana y cocaína, que para esas organizaciones han significado una pérdida de unos 23.041 millones de dólares, aproximadamente 92 billones de pesos, sino también recuperando las inmensas fortunas derivadas de esa actividad ilícita, tema en el que juega un papel definitivo la inteligencia del Estado, particularmente la que produce la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf).

Además, hay otros factores internos y externos que pueden contribuir a desincentivar la producción de cocaína.

La cocaína incautada fue avaluada en 68 mil millones de pesos. Foto: Ejército Nacional

¿A qué se refiere?



Por un lado, que ya van a arrancar en forma los programas de sustitución voluntaria y, por otro, como el presidente Petro lo ha mencionado en muchas oportunidades, que en Estados Unidos el consumo de drogas se está orientando hacia el fentanilo, una situación muy grave que produce 100.000 muertes anuales en ese país. Esto puede significar un menor interés por la cocaína, aunque no se pueden perder de vista otros mercados, como Europa.

¿El papel de la Fiscalía en la lucha contra el narcotráfico?

La Fiscalía tiene que dar respuestas efectivas desde la investigación criminal en la desarticulación de las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico, en la identificación de los barones de la droga, que son personas de carne y hueso y no solamente pertenecientes al ‘clan del Golfo’. De poco sirve incautar toneladas y toneladas de cocaína año tras año si los verdaderos dueños del negocio permanecen en la impunidad. Yo creo que es indispensable un compromiso fundamental de la Fiscalía en el desmantelamiento de esas organizaciones de narcotráfico.

¿Los ataques terroristas se han incrementado?



Por el contrario, se han reducido en un 70,3 por ciento durante este gobierno. Además, si comparamos el último año de Duque con el primero de Petro, se registra una reducción del 54,4 por ciento de los asesinatos de uniformados, que pasaron de 171 a 78; igualmente, los heridos de Fuerza Pública se redujeron en 49,6 por ciento, pues pasaron de 822 a 414. Son cifras significativas.

¿En qué se va rajando la seguridad ciudadana?



Hay muchos índices por mejorar en este país, con una historia tan prolongada de tanta violencia. Hay un tema muy sensible que tiene que ver con la extorsión. Se ha incrementado en algunos departamentos como Atlántico, en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en Soledad, lo cual representó un incremento del 391 por ciento que afectó todas las cifras nacionales de extorsión. Pero disminuyó en Bolívar en un 27 por ciento y en Cesar, el 25 por ciento. Aquí tenemos como prioridad desarticular todas las organizaciones dedicadas a este delito, campo en el que se han tenido avances importantes que se presentarán en la rendición de cuentas el próximo 8 de agosto. Además, se está haciendo énfasis en las extorsiones generadas desde las cárceles.

¿Y frente al hurto?



Con el director de la Policía, el general William René Salamanca, se establecieron tres planes específicos para atacar la extorsión y el hurto a personas y fortalecer la defensa de la vida mediante reducción de los homicidios. El incremento de las capacidades de inteligencia, la microfocalización de la criminalidad, la identificación de bandas, entre otras acciones que se vienen desarrollando, permitirán mayor eficacia en la represión de esos delitos y espero que muy pronto tengamos resultados positivos.

El presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velásquez y la cúpula militar. Foto: Presidencia

¿Habrá cambio de cúpula este 7 de agosto?



Todos esos son simplemente rumores, no ha habido ninguna conversación relacionada con cambio de cúpula. Hemos venido trabajando muy bien con la cúpula actual, las relaciones con los generales, el almirante y el director de la Policía son muy buenas y no habría razón para pensar en un cambio en estos momentos.



¿Y la situación del presidente y su hijo Nicolás?



En primer lugar, yo debo decir que tengo confianza plena en el Presidente de la República. En muchas oportunidades, el presidente Petro, en consejos de ministros y fuera de ellos, nos ha exigido que no aceptemos ninguna insinuación, presión o solicitud de favorecimiento de personas que son o se dicen cercanas a él. Ojalá que la manera mediática como se ha manejado el tema de Nicolás Petro y el aprovechamiento político que de él se ha hecho no afecten la verdad, que es la que en todo caso debería prevalecer. Quienes hemos estado comprometidos en la lucha contra la corrupción pedimos que todos los actos de corrupción sean investigados y reprimidos, que sean sancionados, que no haya impunidad.



