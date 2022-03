Tres mil interceptaciones de llamadas, una red criminal de al menos 60 miembros (de los cuales ya fueron capturados nueve) entre particulares y funcionarios públicos y de elección popular y varias irregularidades en la ejecución de contratos hacen parte del escándalo de presunta corrupción destapado por la Fiscalía en los últimos días, que enreda al senador Mario Alberto Castaño Pérez.



El congresista y uno de sus asesores serían la cabeza de la red, que volvió a poner en el ojo del huracán la figura de los ‘cupos indicativos’.



A través de la asignación de estas partidas, presuntamente exigían el pago de un porcentaje según el proyecto o contrato, y la adjudicación de contratistas previamente señalados por el grupo ilegal.



El expediente ya llegó a manos de la Corte Suprema de Justicia que consideró que hay tantas pruebas como para saltarse la fase preliminar y empezar el proceso penal contra el senador Castaño, quien ya fue llamado a indagatoria.



Mientras sigue destapándose el entramado de corrupción que se habría fraguado con esos dineros públicos, volvió a surgir el debate sobre qué hacer para garantizar la transparencia con los recursos de los llamados ‘cupos indicativos’.



¿Qué son? Aunque jurídicamente el concepto no existe, son las asignaciones presupuestales que recibe cada departamento del país, y que son orientadas o direccionadas por un parlamentario, lo que también se ha llamado ‘mermelada’.

¿Qué son los 'cupos indicativos'?

Según lo definió la comisión de expertos anticorrupción en octubre del 2021, se trata de asignar recursos de inversión regional a los congresistas.



El problema es que algunos de ellos resultan usando estas asignaciones como si fueran de su propiedad, definiendo a qué alcalde se la otorgan y hasta postulando a los contratistas e interventores de las obras.



Y, en muchos casos, pidiendo una tajada de los recursos girados.“La gestión de recursos de los congresistas puede ser deseable. Cuando usted tiene circunscripción territorial como en la Cámara de Representantes y conoce las necesidades de su departamento, pues es importante que en el seno del Congreso hable de lo que se necesita para las obras. Lo que le quita la legitimidad a ese proceso es que en algunos casos –no en todos– eso se vuelve intercambio de favores por debajo de la mesa y que no haya trazabilidad”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



El tema de las irregularidades no es nuevo. En 2018, la Fiscalía adelantó una operación llamada ‘mermelada tóxica’, con más de 50.000 registros telefónicos, seguimientos judiciales y cientos de documentos, y se logró establecer que mediante los ‘cupos indicativos’ se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad que facilitaron la corrupción.



En esa operación fue mencionado el entonces senador Antonio José Correa, quien se habría quedado con el 12 por ciento de una partida de $ 3.491 millones de un convenio para construir un escenario deportivo en El Peñón, Bolívar.



Poco antes de ese escándalo, el entonces contralor general, Edgardo Maya, alertó de una investigación según la cual, a punta de estos cupos, entre 2004 y 2018 se habían entregado a los parlamentarios $ 57 billones, un promedio de 4 billones de pesos anualmente, para que los distribuyeran en sus regiones.



Sobre el reciente caso del senador Mario Castaño, EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio del Interior, que aparece en varios de los contratos que lo salpican, pero no hubo respuesta.

¿Gobernabilidad?

Aunque los defensores de la legalidad de la ‘mermelada’ alegan que genera gobernabilidad, para los expertos el tema no es tan así.



“La gobernabilidad se consigue a través de un proceso de negociación, de gestión, que debería ser suficientemente transparente y abierto. Parte del debate es que congresistas ayudan a gestionar recursos para sus regiones y eso es legítimo, pero lo que no es legítimo es que se haga de manera opaca, sin ningún mecanismo de transparencia, y que dé lugar a hechos como este nuevo escándalo y los conocidos desde 20 años atrás”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.



Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo Salazar, uno de los principales opositores de los ‘cupos indicativos’, “esa gobernabilidad que algunos argumentan no es otra cosa que mangualas para tener las mayorías parlamentarias. El mal uso de un ‘cupo indicativo’ y las figuras parecidas está prohibido, porque un congresista no puede asignar recursos públicos en su propio beneficio, o asignar personajes que los ejecuten buscando fines personales”. Y agrega: “Los recursos públicos, que se plasman en diversas asignaciones, contratos y programas, no pueden ser destinados para fines diferentes del bien de la comunidad. No pueden ser usados para armar componendas políticas ni rentas espurias para grupos políticos. Ningún gobierno ni ningún ministro se puede prestar para eso”.



En esa misma línea, el profesor de la Universidad del Rosario Yann Basset, experto en representación política y análisis electoral, asegura que, si bien los cupos pueden entenderse como una forma de gobernabilidad, suponen “una forma perversa, que les da poder a los congresistas sobre el presupuesto público y puede prestarse para abusos.



De ahí la necesidad de tener partidos políticos organizados para que el gobierno no tenga que negociar con congresistas y que eso se vuelva una moneda de cambio”.

¿Qué hacer?

Para el director de Transparencia por Colombia, el país está en mora de encontrar una solución de fondo a este tema.



“Se necesita un avance de voluntad política tanto del Gobierno como del Congreso para transparentar las partidas, así como una exigencia más fuerte desde la sociedad, academia, medios, el sector privado de que sea así, para que no siga siendo un foco de corrupción”, dice Hernández.



Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción de Colombia, señala que el arma contra la corrupción que puede presentarse con los ‘cupos indicativos’ es garantizar que haya trazabilidad, publicidad y plena transparencia de cualquier interacción de los congresistas con el Gobierno Nacional.



“Eso implica que debería ser pública la agenda de todos los ministros, de todos los directores de departamentos administrativos, de cualquier ordenador de gasto, y la de los congresistas. Además, debería haber un registro de todas las interacciones que tengan, con la publicación de las actas de las reuniones, quién pidió las citas, para qué las pidió, qué se concertó y quiénes estuvieron presentes”, dice Enciso.



Y agrega: “Uno de los problemas más críticos que tenemos es que todos sabemos que Gobierno interactúa todo el tiempo con el Congreso, se supone que porque hay un mandato de colaboración armónica entre las ramas del poder público, pero el problema es que esa interacción muchas veces se hace por debajo de la mesa para negociar y concertar apoyos, que terminan traduciéndose en peculados, tráfico de influencias y en robos”.



Mejía, director de Fedesarrollo señala que un aporte clave es que los organismos de control logren detectar las irregularidades antes de que logren ser cometidas.

Otra de las salidas que han sonado en el país para evitar los manejos irregulares de las asignaciones presupuestales a las regiones es crear una ley de cabildeo que visibilice las movidas de la rama ejecutiva con la legislativa.



De fondo, el tema es de voluntad política, y serán los elegidos en las elecciones de hoy los encargados de mostrarle al país sus cartas para garantizar, por fin, una gestión transparente.



JULIÁN CAMILO RÍOS

En Twitter: @JusticiaET

