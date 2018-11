Cumbre secreta en Fiscalía con Odebrecht

Felix Guedes Martins, director regional de Odebrecht para Colombia y Ecuador, acaba de salir del búnker de la Fiscalía en donde expuso, durante más de una hora, lo que llamó la oferta final de la multinacional para indemnizar de manera integral a Colombia por el pago de sobornos a cambio de millonarias obras de infraestructura.



EL TIEMPO estableció en exclusiva, con fuentes de la entidad, que el brasileño y su apoderado, Vicente Gaviria, pidieron audiencia con la vicefiscal María Paulina Riveros y solicitaron que estuvieran presentes el vicecontralor general, Ricardo Rodríguez Yee; y el viceprocurador, Juan Carlos Cortés.

En la reunión confidencial, que se inició a las 3 de la tarde, Guedes reiteró que están dispuestos a desembolsar 106 mil millones de pesos, en un esfuerzo máximo y como parte de un preacuerdo con la Fiscalía para que, a cambio, cese cualquier investigación contra sus directivos.



Y si bien la Procuraduría y la Fiscalía hicieron saber que no se oponen a un preacuerdo con el ente acusador, fueron claros en advertir que no van a renunciar a las investigaciones que adelantan.



Reporteros de este diario establecieron que el viceprocurador fue el primero en hablar y manifestó que la acción popular que instauraron en contra de la brasileña, por los sobornos que pagaron para obtener el contrato de construcción de la Ruta del Sol II, está a punto de definirse y que el Ministerio Público no va a renunciar a defender los derechos de los colombianos.



Al respecto, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, pidió también especial protección para los derechos de los trabajadores, subcontratistas de obra y demás empleados que laboran para la concesionaria. Y recordaron que sobre esa obra hay un tribunal de arbitramento en marcha que no se puede desconocer.



Por su parte, el vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee, fue enfático en que su entidad seguirá adelante con las auditoría a las obras en las que está involucrada la multinacional y tampoco renunciará a los hallazgos y posibles juicios fiscales que de ellas se deriven. Además, recordó que la Contraloría es la representante oficial de las víctimas y que las protegerá hasta las últimas consecuencias.

Y si bien la Fiscalía no ha fijado una postura definitiva sobre el posible preacuerdo con Odebrecht, cálculos de la entidad estiman que la indemnización debe bordear los 180 mil millones de pesos, suma lejana a la oferta de los brasileños.



En efecto, cuentas de la Fiscalía y de la Contraloría General señalan que se deben tener en cuenta los 6,5 millones de dólares de soborno al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales; los 4,6 millones de dólares entregados a Otto Bula y otros 51 millones de dólares en coimas que Odebrecht reconoció ante autoridades de Estados Unidos.



No obstante, los brasileños no ofrecieron un centavo más y, de hecho, dijeron que si les aceptan los 106 mil millones de pesos, los pagarían a plazos.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@uinvestigativa