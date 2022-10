Durante tres días - 12, 13 y 14 de octubre - se reunieron al norte de Bogotá los integrantes de la cúpula de la Policía Nacional para trazar las estrategias en el campo de la seguridad ciudadana y otras misiones de cara la gobierno de Gustavo Petro.



El encuentro estuvo encabezado por el general Henry Sanabria Cely, director de la Policía, y al mismo asistieron el presidente Gustavo Petro, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el ministro del Interior, Alfonso Prada.



Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que el encuentro "les dio tranquilidad frente al mando institucional y frente a temas coyunturales como la salida de la Policía del Ministerio de Defensa y a los rumores de nuevos llamamientos a calificar servicios".



De acuerdo con las fuentes, el general Sanabria les dijo a los 16 directores, 17 comandantes de policías metropolitanas y a los 34 directores de departamento, entre los más de 114 asistentes, que el "reto en este momento es muy grande con la institucionalidad. En los 131 años de la Policía se han vivido momentos difíciles y siempre se han superado", en referencia tácita a las propuestas para reestructurar la institución y críticas por su actuar.



El Director les dijo al cuerpo de oficiales que este es "un momento crítico", pero que lo van a superar porque es una institución conformada por hombres y mujeres "capaces, que aman su labor y el servicio que le brindan a la sociedad".



De hecho, el general Sanabria les dijo que una falencia es el desconocimiento de la ley, "ese desconocimiento es el que no los deja proceder en determinadas situaciones", puntualizó al dar como ejemplo la situación que se vive en el país por la invasión de tierras.

'Hay que perder el miedo a sacar el policia que no sirve'

Fueron tres días de trabajo del cuerpo de oficiales. Foto: Policía Nacional

En esa línea, el director de la Policía les indicó a sus subalternos que el desconocimiento de la ley es el que los lleva al "abuso de autoridad" y a no saber cómo actuar en determinados procedimientos.



Un aspecto que llamó la atención de los oficiales de alto rango fue el llamado que les hizo el general Sanabria a "perder el miedo y sacar de la institución a ese policía que no sirve, que no aporta ni produce en la Policía y por ende en su labor misional en la calle".



Señaló que ese servidor público -que no es eficiente en su trabajo- se convierte en una carga económica y en un mal funcionario que debe salir de la institución.



El general Sanabria reiteró que las operaciones - seguridad ciudadana y en otros frentes- se van a desarrollar dentro de la llamada misión San Padro Claver, que mantienen como objetivo la lucha contra la delincuencia organizada -reducción de homicidios, hurtos, entre otros- y enfrentar las redes multicrimen que se dedican entre otras al narcotráfico y microtráfico.



Sobre los cambios en el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) se espera que estén listos y aprobados por el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, el 26 de octubre.

'Reforma y salida de la Policía de Mindefensa será concertada y debatida con comunidades y uniformados'

"Vamos a empezar a debatirlo para tomar la mejor decisión y lograr que se fortalezca la institución policial, para que esto no vaya a generar una disminución de sus capacidades". FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, les entregó un mensaje conciliador, de apoyo y respaldo.



De acuerdo con el Ministerio, durante su intervención Velásquez les expresó su interés de construir de manera colectiva y concertada la elaboración del texto que permita la salida de la institución policial del Ministerio de Defensa Nacional.



"Este es un tema del que no se ha escrito nada. Vamos a empezar a debatirlo para tomar la mejor decisión y lograr que se fortalezca la institución policial, para que esto no vaya a generar una disminución de sus capacidades o beneficios que ya tiene la Policía como parte integrante de la Fuerza Pública", aseguró el jefe de la cartera castrense.



Sobre las reformas que se han planteado dijo que "es importante escuchar todas esas voces para saber cuál es esa Policía que se quiere, que se quiere ser o que se quiere cambiar, cómo lograr esta Policía para la Paz y la convivencia que cuente con un alto grado de reconocimiento por parte de la ciudadanía", puntualizó.



Hizo un llamado para que los comandantes de las regiones fortalezcan su permanente comunicación con las autoridades locales y regionales para trabajar conjuntamente como aliados estratégicos.



Y les reiteró su defensa por el respeto de los derechos de cada ciudadano y la aplicación de los derechos humanos.

