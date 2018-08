Nueva arremetida de Edgardo Maya contra Lafaurie

En una de sus ultimas actuaciones, Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República volvió a arremeter contra el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. En una carta enviada al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, el saliente contralor hace referencia al proceso licitatorio que adelanta esta cartera para contratar al administrador de la cuota parafiscal del fomento ganadero y lechero.



Al respecto, asegura que dicho proceso ha registrado modificaciones y retrasos por cuenta de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, que le estaba apuntando al cambio de Gobierno. Por eso le pide al nuevo Ministro un especial seguimiento a dicho proceso teniendo en cuenta los antecedentes que sobre ese particular ha hecho la Contraloría.

"Fedegan, de manera tergiversada, ha invocado que durante 22 años recibió mejores calificaciones cualitativas y cuantitativas por parte de la Contraloría y presenta como argumento el supuesto manejo transpartente, eficaz y eficiente del Fondo NAcional del ganado. No obstante, es importante aclarar que las calificaciones no son fruto de una ponderación desde un punto de vista contable y financiero y que no impidieron la realización de reparos por las distintas irregularidades encontradas en la administración del recurso público ante los malos manejos de las inversiones del Fondo Nacional del ganado".



Maya remata su carta diciéndole al nuevo ministro que garantice que la administración de los recursos parafiscales no caigan nuevamente bajo la órbita de un gremio cuya administración ha sido cuestionada y que no tenga las calidades para salvaguardar los recursos públicos como es el caso de fedegan.

​

Dos semanas atrás y sin dar su nombre, Maya había cuestionado la candidatura de Lafaurie a la Contraloría general. EL TIEMPO estableció que Lafaurie prepara una respuesta a la nueva embestida de Maya.



UNIDAD INVESTIGATIVA

uinvestigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa