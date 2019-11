Crisis en Comisión Asesora de Política Criminal: van cuatro renuncias

En solo cuatro meses cuatro de los 10 asientos que tiene la Comisión Asesora de Política Criminal del Gobierno, conformada por académicos expertos en el área, han quedado vacíos tras la renuncia de sus miembros.



Este miércoles se conoció la renuncia del abogado Gerardo Barbosa a este órgano, él había asumido desde julio pasado la presidencia de este grupo de académicos luego de que el entonces presidente, el abogado Ricado Posada Maya, renunció ese mes acudiendo a razones “personales y éticas, y para mantener mi dignidad e independencia”.

Además de Barbosa y Posada, EL TIEMPO conoció que a la Comisión también renunciaron los abogados Alfonso Cadavid y Marcela Gutiérrez.



Frente a las razones de su salida, Barbosa indicó que "la dinámica de trabajo que tenía la Comisión se perdió", y que aunque al principio pensaron que se debía a las dificultades propias de un cambio de administración, "a estas alturas no puedo pensar sino que al Ministerio no le interesa en realidad impulsar el trabajo de la Comisión".

Barbosa agregó que tiene una buena impresión de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, pero que "lamentablemente no es la mejor oportunidad para que argumentos académicos tengan cabida".



Por ejemplo, el abogado comentó que en este momento esta comisión debería estar estudiando temas claves como la doble instancia, la reforma al sistema penitenciario, entre otros, pero ni siquiera se están convocando a las reuniones ordinarias del organismo. "En esas condiciones creo que no tiene caso", concluyó sobre su salida.



En el mismo mes de julio, tras la polémica por la publicación de un informe que la Comisión le había entregado al Minjusticia, recomendándole no insistir en la cadena perpetua para violadores de menores, la ministra Cabello se había reunido con los comisionados para hablar sobre la dinámica de trabajo con la Comisión.



Pero contando con esa reunión, solo ha habido dos encuentros protocolarios entre el Ministerio y la Comisión, pero ninguno ha sido para trabajar temas de fondo

Cabe recordar que pese a ese informe elaborado por los comisionados este año, sobre la inconveniencia de tener prisión perpetua para violadores de menores -esto por motivos económicos, de violación a tratados internacionales, de falta al principio de resocialización, entre otros- hace un mes el Consejo Superior de Política Criminal le dio un concepto positivo frente a un proyecto de ley que pide instaurar la pena perpetua para abusadores de menores.



A diferencia de la Comisión Asesora que es del Ministerio de Justicia y está conformada por académicos, el Consejo de Política Criminal es el órgano asesor del Gobierno en esa materia, y está conformao por varios ministerios e instituciones del Gobierno y por la Fiscalía, Policía, Procuraduría, Cortes y Defensoría, entre otros.



Y, aunque por este Consejo deben pasar todos los proyectos de ley en materia de política criminal, y ser discutidos y votados por las instituciones que lo conforman, fuentes le han comentado a EL TIEMPO que si bien semanalmente se reúne el Comité Técnico del Consejo para discutir los proyectos de ley, las votaciones frente al tema, que deben hacer las cabezas de las instituciones, no se están haciendo presencialmente sino que se están llevando a cabo vía correo electrónico.



De hecho, de acuerdo con varias fuentes consultadas, el Consejo Superior como tal, conformado por las cabezas de las instituciones, lleva más de seis meses sin reunirse, y solo se están llevando a cabo las reuniones del Comité Técnico del Consejo, a las que asisten delegados de cada órgano que la conforma pero no necesariamente sus directivos.

