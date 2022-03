La caída de la página de la Registraduría Nacional durante varias horas de este domingo empañó una jornada en la que se reportaron muy pocos hechos de orden público en el país y que no tuvo mayores sobresaltos en el traslado del material electoral a todos los puestos de votación del país.



El registrador nacional, Alexánder Vega Rocha, en uno de los balances entregados en la tarde de ayer, habló de “un ataque” al sistema de la entidad y dijo que esta era una situación que se preveía.

“Esta situación la veníamos señalando desde días y semanas anteriores, que era una amenaza real, y gracias al buen concurso de la seguridad cibernética del Estado y la Registraduría logramos restablecer el servicio de la aplicación Infovotantes”, dijo Vega Rocha.



De acuerdo con el funcionario, la situación no afectó el proceso electoral “porque en todos los puestos de votación estaban los listados de los votantes y se contaba con personal brindando información”.



El registrador indicó que desde la madrugada del sábado se estaban “presentando unos crecimientos demasiado extensos a la consulta de las plataformas de la Registraduría”, y ayer, sobre las 7:15, “recibimos un uso fuera de lo normal de las aplicaciones”. Inmediatamente se activó el plan de ciberseguridad de la Registraduría en compañía de las agencias del Estado.



El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, señaló que un grupo de unidades del centro cibernético de la Dijín inició las investigaciones por el ataque denunciado por la Registraduría. En el primer reporte del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, había dicho en la mañana que hasta ese momento no había informes de ataques cibernéticos.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que, efectivamente, un grupo de cuatro fiscales especializados fue asignado por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, para examinar los hechos y determinar lo que sucedió.

Indicaron que los investigadores empezaron a expedir órdenes de policía judicial para aclarar plenamente los hechos.



Aunque el registrador Vega Rocha destacó que se logró reaccionar para reactivar el servicio de información a los votantes, la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló en su balance que hubo confusión en los puestos de votación por cuenta de las dificultades en la infraestructura tecnológica de la Registraduría.



En el 85 por ciento de las mesas observadas por la MOE se reportaron casos de ciudadanos que se acercaron al puesto de votación donde se suponía que estaba inscrita su cédula y encontraron dificultades para votar, bien sea porque trasladaron sin previo aviso su puesto de votación, porque no sabían cuál era su mesa, no tenían su cédula inscrita en esos puestos, o cambiaron su puesto y no hicieron la debida verificación biométrica.



El propio registrador Vega indicó que no hubo otros hechos que afectaran la normalidad en el proceso electoral. Sin embargo, los ciudadanos se quejaron en las redes sociales de las dificultades que ocasionó la caída para ubicar sus mesas y puestos de votación.



Una de las quejas más frecuentes fue de jóvenes a quienes se les expidió recientemente su cédula y cuando se acercaron a los puestos de votación no pudieron sufragar.



“Más de 112.000 mesas en todo el país y los consulados, por primera vez en Colombia tuvimos mesas en la ruralidad (...) nuestras mesas funcionaron de manera correcta en todo el país”, dijo Vega Rocha.



A pesar de las fuertes lluvias que se registraron en algunas regiones en el transcurso del día, el material electoral llegó a tiempo a las 112.009 mesas instaladas en 12.512 puntos a lo largo y ancho del país.



Finalmente, a las 4:20 de la tarde de ayer se conoció el primer boletín oficial sobre los resultados iniciales de las consultas de los partidos que definían sus candidatos a la presidencia.



A lo largo de la jornada, los partidos políticos se quejaron y presentaron denuncias sobre la ausencia de material para las consultas en algunos puestos de votación.



El grupo País de Oportunidades, que respalda a Alejandro Char Chaljub, se quejó de la ausencia de material para la consulta en Soledad, Sabanagrande y Barranquilla. El Pacto Histórico denunció irregularidades en la acreditación de testigos electorales.

