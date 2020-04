La tragedia de no poder buscar a una desaparecida, por la cuarentena

Hace más de 110 días que la familia de Luz Leidy Vanegas, de 44 años, nada sabe de ella. La mujer desapareció el 1 de enero del 2020, después de salir de su casa, en el barrio Castilla, de Medellín, y, hasta el momento, no hay ningún rastro de su paradero.

Aunque sus seres queridos no han parado de buscarla, el último mes ha sido muy difícil: la cuarentena en la que está Colombia, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, los tiene de brazos cruzados y sin recibir respuestas de las autoridades.

Mi tía y yo nos hemos recorrido Medellín y no la encontramos. A la Fiscalía llamamos una vez a la semana a preguntar, pero no hay ningún resultado FACEBOOK

¿Qué pasó?

Aquel miércoles 1 de enero, el primer día del 2020, a eso de las 5 p.m., Luz Leidy tuvo una discusión con su pareja y salió de su casa, dejándolo a él y al hijo de ambos en el hogar. Se fue solo con su billetera y dijo que ya volvía.



“Yo estaba donde mi novio y en la noche de ese día me llamó mi padrastro a preguntar por mi mamá: me contó todo y que suponía que se había ido para donde mi tía, su única hermana, pero que nada sabía. Yo llegué el 2 de enero a la casa y ella no aparecía. Nos pusimos a buscar, eso no era normal”, contó Yesenia Rivera Vanegas, su hija.

Pusieron denuncia en la Fiscalía y organizaron un plan de búsqueda. También preguntaron a los vecinos, pero no hallaron ninguna información relevante.



“Hay gente que dice que cogió un taxi, aunque ninguno está completamente seguro. El tema de las cámaras es muy complejo, pues están ubicadas arriba y abajo de la calle y no se le ve pasando a pie. Además, de 5 a 6 p.m. pasan varios taxis y un bus del Metro, pero no se ve con claridad si ella podría ir en alguno de esos vehículos”, agregó la joven, de 23 años.



Desde ese mismo momento, empezaron a visitar, a diario, hospitales, calles, quebradas, puentes, por donde viven los habitantes de calle de la ciudad, sectores como El Bosque, Moravia, Refugios, La Minorista, y hasta Medicina Legal. Sin embargo, nada han hallado.



“Mi tía y yo nos hemos recorrido Medellín y no la encontramos. A la Fiscalía llamamos una vez a la semana a preguntar: hay un fiscal asignado al caso con sus investigadores, pero no hay ningún resultado”, señaló Yesenia.



Con el paso de los días, la dinámica empezó a cambiar: ya no salían a diario, sino una o dos veces por semana.



Además, la joven se fue de la casa: “La relación con mi padrastro se deterioró. Dice que quiere mucho a mi mamá, que la está buscando, pero se contradice y nunca nos ha acompañado a mi tía y a mí”.

Así lucen algunos de los carteles que ha entregado Yesenia. Foto: Archivo particular

La cuarentena

Finalizando marzo, y para evitar la propagación del nuevo coronavirus, el presidente Iván Duque decretó la cuarentena nacional, razón por la que la ciudadanía ha tenido que acatar un aislamiento obligatorio.



Esta medida de carácter sanitaria afectó a Yesenia, quien, dijo, vio como se le disminuyeron las opciones de encontrar a su madre rápido.



“Antes del confinamiento alcanzamos a repartir algunos panfletos con información sobre mi mamá, para ver si alguien la llega a ver y avisa”.



El último mes ha sido difícil para la joven, quedándose sin margen de maniobra en las calles. Por eso, ha recurrido a las redes sociales, para que Luz Leidy no se olvide y se siga sabiendo de ella.

Yesenia (der.), junto a su madre, a quien describe como una mujer poco sentimental, pero muy servicial. Foto: Archivo particular

“He estado publicando diariamente en las redes, siendo masiva, generando recordación. Se tiene mucha incertidumbre, pero solo queda seguir hablando de ella y confiar en lo que haga la Fiscalía, a ver si avisan de algo”.



Eso quizás, es lo que más la ha desconcertado, desanimado y angustiado en esta época tan atípica de encierro: "La falta de solidaridad de las autoridades".



“Cada vez que intentamos saber qué ha pasado, la respuesta, prácticamente, es el silencio. Ni el alcalde, Daniel Quintero Calle, ha tenido una voz de solidaridad conmigo y mi familia”.



El pasado 9 de abril, cuando se cumplieron 100 días de la desaparición, Yesenia volvió a recurrir a las redes para mantener viva a su madre: promovió los ‘hashtag’ #100DíasSinLeidy y #LaQueremosViva.



“Por ahora nos toca así, es la única manera de levantar nuestra voz”.

#100DiasSinLeidy

Hoy mi mamá ajusta 100 días #desaparecida.

Por favor, ayúdenme a compartir este vídeo y los invito a que suban un vídeo de aproximadamente 30seg pidiendo su regreso.

Con los HT #100DiasSinLeidy y #LaQueremosViva

Sr @QuinteroCalle necesitamos su ayuda@FiscaliaCol pic.twitter.com/UkWGIdgP1L — Yesenia Rivera (@YeseniaRiveraV) April 9, 2020

¿Hay esperanza?

Yesenia, quien trabaja como administradora de una tienda ropa, describe a su madre como una mujer de pocos abrazos y pocos ‘te quiero’, pero muy servicial y paciente.



“Su memoria es increíble: se sabe el teléfono de todos. También le gusta mucho la bisutería y ha hecho cursos”, resaltó.



La joven ha estado muy pendiente de su hermano, de 17 años y quien recientemente empezó la universidad.

“Él ha sido siempre muy dependiente de mi mamá y esta situación lo ha afectado emocionalmente. Igual yo sé que con mi padrastro nada le falta”.



Ha pensado muchas veces en dónde podría estar su mamá, pero lo único que tiene claro es que, sea cual sea el lugar, “no se encuentra bien y no estará alimentándose bien, por lo que podría contagiarse del coronavirus y que le dé muy fuerte”.



Más allá de las esperanzas y los deseos, Yesenia intenta ser racional, para no crearse falsas expectativas: sabe que el tiempo apremia.



“Lastimosamente, para mí, la probabilidad de que esté viva es poca. Entre más días pasan es más difícil hallarla”.



Eso sí, pide más celeridad de las autoridades y que le ayuden a resolver su caso.



