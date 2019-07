¿Cuánto vale la UTL del fugitivo Santrich?

El salario como congresistas del ahora fugitivo excomandante de las Farc Jesús Santrich, así como los dineros que se requieren para pagar su unidad de trabajo legislativo (UTL), se seguirá pagando mensualmente con cargo a los recursos públicos de la Cámara de Representantes.

Aunque en su contra pese una orden de captura, que incluye circular roja de Interpol, su dignidad como legislador aún no ha sido anulada, lo que legalmente implica que el cheque de su salario, por más de 25 millones de pesos, y los cerca de 42 millones de pesos que cuesta su UTL, se tienen que seguir pagando.

EL TIEMPO se tuvo acceso a la nómina de la UTL del fugado excomandante, quien se presume estaría oculto en Venezuela, y encontró que en ella figura su viejo compañero de filas, Jesús Emilio Carvajalino, conocido en la guerra como ‘Andrés París’, quien devenga mensualmente 3,3 millones de pesos.



Además, aparece quien ocupó la curul en la Cámara mientras Santrich estuvo preso. Se trata de Benedicto de Jesús González Montenegro, quien de acuerdo con reportes oficiales tiene una asignación mensual de 5,7 millones de pesos.



Los 42 millones de pesos de la UTL de Santrich los completan Francisco Javier Toloza Fuentes, con 8,2 millones; Diana Alejandra Ríos Ortega, con 4,9 millones; Karen Tatiana Malpica Duarte, María Alejandra Rojas Ordoñez, Ricardo Alfredo Carreño Vallejo y Jonathan Sandoval Flores, con 4,1 millones cada uno. Y cierra la lista Mabel Ospina Cupitra, quien devenga 2,4 millones de pesos mensualmente.



Si bien la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Santrich por no presentarse este martes a la diligencia de indagatoria por narcotráfico a la que estaba citado, proceso por el cual se le podría aplicar la figura de la silla vacía si termina condenado, la curul del partido Farc que ocupa aún está a su nombre.



Este diario supo que, por eso, la Dirección Administrativa de la Cámara tendrá que seguir pagando estos salarios hasta que la Corte decida de fondo sobre este caso. Incluso, el salario de Santrich se tiene que seguir pagando, aunque el excomandante pidió que se le emitiera mensualmente un cheque y que se le entregara personalmente, por lo que se da por descontado que con su fuga no será cobrado.



La salida que queda es que Santrich no se presente el 20 de julio próximo, cuando se instala formalmente el Congreso. Si esto no pasa, la mesa directiva de la Cámara podría apelar a la figura de representante ausente y pedirle a la Dirección Administrativa que deje de pagar tanto su salario como el de su ULT, precisamente por no asistir a trabajar.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET