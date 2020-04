¿Cuántas veces y por qué se ha aplazado audiencia contra Diego Cadena?

Ya han sido dos los aplazamientos de la audiencia de imputación de cargos contra el abogado Diego Cadena, a quien investiga la Fiscalía por hechos que lo involucran con supuestos sobornos a testigos del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez que se lleva en la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud inicial de la audiencia contra Cadena -quien fue abogado del expresidente Uribe- fue radicada por la Fiscalía el 9 de diciembre del 2019 y se programó para el 18 de febrero.



Sin embargo, llegada la fecha, la audiencia no se hizo. Su abogado Iván Cancino explicó que inicialmente iba a pedir el aplazamiento de la diligencia por un compromiso judicial anterior, pero luego dijo que la razón fue una intervención médica que se le realizó a él.



El día de la diligencia Diego Cadena asistió a los juzgados de Paloquemao y presentó ante el despacho que lleva el caso una excusa médica del 17 de febrero en la que se le incapacita por tres días debido a problemas gastrointestinales.

(Noticia en contexto: Imputación contra abogado del expresidente Uribe no se llevará a cabo.)

La audiencia no se aplazó por mi incapacidad médica, fue porque a mi abogado @CancinoAbog le hicieron un procedimiento quirúrgico el día de ayer. Tengo una infección viral, pero no me impidió presentarme ante la justicia. ¡Lo demás es CHISME! — Diego Cadena (@DiegoCadenaLaw) February 18, 2020

Luego Cadena aseguró: “La audiencia no se aplazó por mi incapacidad médica. Fue porque a mi abogado le hicieron un procedimiento quirúrgico el día de ayer. Tengo una infección viral, pero no me impidió presentarme ante la justicia. ¡Lo demás es chisme!”, escribió Diego Cadena en su cuenta de Twitter en el momento.



Por segunda vez, la diligencia se había agendado para este 28 de abril a las dos de la tarde pero, una vez más, no se llevó a cabo porque, según indicaron fuentes oficiales, no es una audiencia considerada urgente en medio del estado de emergencia del país, debido a que no involucra a una persona privada de la libertad.

Lo que dice la defensa

En conversación con Iván Cancino, el abogado le confirmó este martes a EL TIEMPO que tanto él como Cadena estaban a la espera de lo que informaran desde el juzgado, para saber si se desarrollaría la diligencia.



Sin embargo, como fue publicado por este medio, fuentes oficiales confirmaron que la diligencia no se iba a realizar.



Luego de que esta información se conociera, Iván Cancino publicó un video en su cuenta de Twitter a las tres de la tarde en el cual afirma que tanto él como Cadena estuvieron pendientes de la decisión que se tomara frente a la audiencia programada en el Complejo Judicial de Paloquemao.



Según el abagado, a la defensa no se le notificó la cancelación o el aplazamiento de la diligencia: “Vuelve a ser carrera que no se notifiquen las decisiones a la defensa o la persona que va a ser objeto de una medida por parte de la Fiscalía o de la justicia, sino que tengamos que enterarnos por los medios de comunicación”.

En el video aclaró que la defensa no solicitó el aplazamiento e incluso y dijo que tanto él como Cadena estuvieron pendientes de la decisión que tomara la Fiscalía, sobre si quería cambiar la audiencia que se había fijado de manera presencial.



El abogado dijo que, al parecer, el Centro de Servicios Judiciales, sin ninguna intervención de la defensa ni de su cliente, decidió que la realización de estas audiencias no están contempladas en el acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura como prioritarias, con ocasión de la emergencia sanitaria.



“Dejamos constancia de que no se nos informó, que a esta hora (3pm) no sabemos qué pasó con la audiencia, pero que estuvimos pendientes por lo menos de que se nos comunicara para poder tomar las decisiones respectivas”, concluyó Cancino.

La solicitud de Iván Cepeda

Por medio de un comunicado de prensa el senador Iván Cepeda se refirió al nuevo aplazamiento de la diligencia y afirmó que “se evidencia una actitud evasiva de la justicia para garantizar que el proceso avance”.



Según el senador, a pesar de la situación que vive el país por la Covid-19, la justicia tiene la obligación de asegurar el cumplimiento de las diligencias judiciales y además de garantizar los recursos necesarios para que la justicia pueda funcionar.



“Si como lo solicitamos oportunamente, el pasado 14 de febrero, se hubiera proferido la orden de captura preventiva del abogado Cadena, se hubiera llevado a cabo la audiencia de imputación que se ha aplazado por varios meses”, afirmó en el comunicado de prensa.

En el mismo documento solicitó a la Fiscalía que de manera inmediata solicite que sea asignada una fecha para llevar a cabo la audiencia de imputación con solicitud de medida de aseguramiento y detención preventiva.



Asimismo, solicita al Consejo Superior de la Judicatura que exija que todos los despachos adelanten las audiencias asignadas de forma virtual debido a que la pandemia no puede paralizar el funcionamiento de la justicia.



Por último, al mismo organismo le pidió que ordene a todos los despachos judiciales el uso de medios tecnológicos para llevar a cabo las audiencias para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida.



Sobre las anteriores declaraciones, el abogado Iván Cancino respondió en su cuenta de Twitter: "Al senador Cepeda toca recordarle bastante seguido que las capturas no las ordena él, que tampoco le da órdenes a la justicia y que debe leer bien los escritos que yo presento. Eso es lo que vale no lo que sale en medios".

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com