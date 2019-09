De las 2.360 personas desaparecidas este año, 764 son menores de edad

En los siete primeros meses de este año se reportaron ante la Fiscalía y la Policía 3.790 personas como desaparecidas en el país, lo que equivale a un promedio de 18 personas al día. De ellas, 1.390 son menores de edad.



El Sistema de Información de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto Nacional de Medicina Legal, que recopila la información oficial, confirma que de los desaparecidos reportados este año 91 fueron encontrados muertos y 1.338 regresaron al seno de sus familias. Lo que se traduce en que hoy se desconoce el paradero de 2.360 personas, 764 de ellas menores de edad.

Mayo de este año ha sido el mes con más denuncias por desaparición, se recibieron 620 casos, y el día de la semana en que más desaparecidos se registraron fue el sábado, con 658 reportes entre el total de días medidos.



El Sistema de Información de Desaparecidos y Cadáveres tiene un capítulo especial de extranjeros desaparecidos en Colombia. Entre enero y julio de este año se reportaron 376 casos.



Llaman la atención los 216 venezolanos desaparecidos, de ellos 63 menores de edad; y los 10 ciudadanos estadounidenses, entre ellos dos mujeres menores de edad de quienes se desconoce su paradero.

Además, entre enero y julio se reportaron como desaparecidos tres chilenos, entre ellos Ilse Ojeda, una mujer de 53 años de edad que viajó a Colombia con la promesa de amor de Juan Valderrama, capturado como el presunto asesinó de la mujer, al parecer para quedarse con sus bienes.



La directora de Medicina Legal, Claudia Adriana García Fino, aseguró a EL TIEMPO que mantienen un trabajo incansable para brindar apoyo a las familias en la búsqueda de sus seres queridos. Y, en caso de que sea necesario, la ubicación e identificación de sus cuerpos.



“Nosotros les pedimos a las familias una foto del desaparecido y la descripción morfológica, como su color de ojos y señas particulares como un tatuaje o una cicatriz, elementos que nos ayuden a su identificación”, dijo García, quien resaltó que esa información queda registrada en su sistema de información, “al cual tienen acceso los forenses, que en caso de realizar una exhumación o una necropsia pueden nutrir el sistema o tienen las bases para la identificación de un cadáver”.



La funcionaria señaló que para lograr un perfil genético, ADN, es fundamental contar con la participación de los familiares de primera línea de consanguinidad, como padres o hijos.



De otro lado, las autoridades recordaron que frente a un caso de desaparición no es necesario esperar 72 horas para reportarlo, como suele creerse, sino que se puede activar de inmediato el Mecanismo de Búsqueda Urgente, con lo que las autoridades deben iniciar las investigaciones tan pronto como se conoce del caso.

Jóvenes encabezan lista

Con base en las investigaciones y la información entregada por las familias, Medicina Legal estableció que el 51,1 % de los desaparecidos, 1.206 personas, lo han hecho a ‘voluntad propia’.



“Se van de sus hogares por diferentes factores. Muchos son adolescentes, entre los 14 y 17 años, que no se ubican en el núcleo familiar, que no se llevan bien con sus padres, que viven en niveles de pobreza. Y, en cuanto a los adultos, lo hacen porque se agobian por problemas familiares, deudas y quieren desaparecer”, explicó un investigador de la Policía encargado de este tipo de denuncias.

Las estadísticas muestran que en el rango de edad de 15 a 17 años se denunció, en los primeros siete meses del año, la desaparición de 694 personas, 253 hombres y 441 mujeres, siendo este el rango con más registros, seguido por personas de entre 10 y 14 años, con 160 niños y 433 niñas desaparecidas.



En el caso de los adultos, el mayor número de desaparecidos se reportó entre los 20 y 24 años, con 499 denuncias, 335 hombres y 164 mujeres. Le siguen las personas entre los 25 y 29 años, con 410 denuncias, 316 hombres y 94 mujeres.



Un factor que incide negativamente, y que no es fácil cuantificar, son las falsas denuncias para agilizar la búsqueda de un ser querido.



Por ejemplo, en julio de este año, los padres de una joven de 23 años denunciaron que su hija había desaparecido en Bogotá, con el agravante de padecer una discapacidad cognitiva, y dijeron que temían que la joven hubiera caído en una red de trata de personas.



Sin embargo, con base en la investigación del Gaula de la Policía se confirmó que la joven había dejado una carta en la que les explicaba a sus padres por qué había tomado la decisión de irse de la casa, y en sus redes sociales la mujer publicó un video dirigido a ellos: “Hago este video porque ustedes están publicando en redes sociales que yo estoy en una casa de trata de blancas. Ustedes saben que yo les dejé una carta explicando por qué me fui. (…) Dejo esto claro para que vean que yo no tengo ninguna discapacidad, me fui por mi cuenta”.



Por ello, las autoridades indicaron que mentir para agilizar una búsqueda puede catalogarse como falsa denuncia, que es un delito, además, dijeron que esto puede quitarle la oportunidad a una persona que realmente necesite atención.

JUSTICIA

