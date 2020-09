En lo corrido del año, 178 mujeres han sido víctimas de feminicidio

Claudia Patricia Arias tenía 29 años y era madre de dos niñas y un niño. El 19 de septiembre, mientras estaba en su hogar en el barrio Santa Ana, en Támesis (Antioquia), Victor Arismendi, su pareja sentimental, la atacó con un arma cortopunzante. Por las heridas que recibió tuvo que ser llevada al hospital de San Juan de Dios, en donde falleció.



Lisbeth Katiuska Araque Maldonado, oriunda de Táchira (Venezuela), desapareció el 18 de agosto. Salió de su casa con su hija, de apenas un año hacia su trabajo en el barrio El Porvenir, al noroccidente de Bogotá. Lo último que se supo de ella es que se encontró con Rubén Darío Guzmán García, su jefe. Tres semanas después, el pasado 8 de septiembre, las autoridades encontraron su cuerpo, con signos de violencia física y sexual, en una alcantarilla; Guzmán García está siendo investigado por su desaparición.



Como Claudia y Katiuska, cientos de mujeres y niñas han sido asesinadas en Colombia. Entre el primero de enero y el 21 de septiembre, la campaña No Es Hora De Callar ha documentado 178 feminicidios, de los cuales 10 han ocurrido en tan solo una semana.

La mayoría de los victimarios, como en el caso de Arismendi, tenía una relación sentimental con la víctima. De acuerdo con No Es Hora De Callar, el 38 por ciento de los agresores eran esposos o novios de la mujer que asesinaron; el 22 por ciento eran su ex pareja. Esto evidencia que un feminicidio suele ser el fin de un ciclo de agresiones que las mujeres afrontan antes de morir a manos de sus parejas. Muchas habían denunciado a sus agresores por violencia física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, pero las medidas y respuestas que recibieron por parte de las autoridades no fueron suficientes.



Además, el 6 por ciento de los agresores eran padres, padrastros, cuñados o algún otro familiar de la mujer o la niña víctima de feminicidio. El 5 por ciento era un conocido, como Guzmán García, o un amigo. El 22 por ciento de los victimarios, esto es, 40 personas, no han sido identificadas.

Otro dato hallado por No Es Hora De Callar, es que Antioquia es el departamento en donde más mujeres han sido asesinadas. Del total de feminicidios, 28 han ocurrido allí; precisamente, una de las víctimas fue Claudia Patricia. Le sigue Valle del Cauca, con 26 casos registrados y Bogotá, con 16.

También, al igual que Arismendi, el 44 por ciento de los victimarios usó un arma cortopunzante, como un cuchillo, para cometer el feminicidio. El 27 por ciento un arma de fuego y el 5 por ciento un objeto contundente. Otros agresores encendieron fuego a las víctimas, las ahorcaron, las envenenaron o las golpearon hasta quitarles la vida.

Frente a estas alarmantes cifras, No Es Hora De Callar llama la atención sobre la crisis de violencia de género que afronta el país. De acuerdo con el trabajo que ha adelantado la campaña, durante las últimas dos semanas, al menos una mujer ha sido asesinada en el país cada día. Por eso, pide a las autoridades y a la sociedad adelantar las medidas suficientes para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, así como salvaguardar su vida e integridad.

NO ES HORA DE CALLAR