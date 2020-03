DNI, policía secreta que ayudó a sacar a general venezolano del país

La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, fue creada en el 2011 en remplazó del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, liquidado tras el escándalo de las 'chuzadas' ilegales..



La DNI es una dependencia directa de la Presidencia de la República que se encarga de manejar la información de inteligencia y contrainteligencia – preferente – no solo a nivel nacional sino internacional que pueda afectar los intereses del país. Ellos son los encargados de la seguridad nacional y de identificar amenazas externas o internas.



Su actual director es el vicealmirante Rodolfo Enrique Amaya Kerquelen, quien estuvo por 38 años al servicio de la Armada Nacional.

La semana pasada la DNI, que reporta directamente a Presidencia en temas de seguridad nacional, brincó al escenario noticioso por el sometimiento a la justicia de Estados Unidos del general en retiro venezolano, Clíver Alcalá, quien residía en Barranquilla, Atlántico, y quien le pidió a este organismo de inteligencia que fuera su puente en el sometimiento.



El oficial antes de salir para Estados Unidos dijo en algunas declaraciones que hombres de esa dependencia le habían advertido de un supuesto plan para secuestrarlo y que lo habian protegido. Y luego señaló que conocía a los hombres de la DNI que le habían advertido y que con ellos venía hablando hace tiempo.



Pero, ¿por qué el general Alcalá pidió mediación de la DNI? Fuentes consultadas por EL TIEMPO señalaron que desde que el oficial venezolano ingresó al país, de manera legal hace dos años era monitoreado por el organismo de inteligencia “al ser considerado como un personaje de interés tomando coma base que era un militar de alto rango del país vecino”.



El general Alcalá entró a la lista de los más buscados por parte del gobierno de Estados sindicado de integrar el llamado ‘cartel de los soles’, que vincula a Nicolás Maduro con una gigantesca red dedicada al narcotráfico.



Sobre la presencia de Alcalá y su sometimiento a la justicia de Estados Unidos el representante uribista Edward Rodríguez dijo: “Apenas hubo un requerimiento judicial, se envió en extradición. Aquí en Colombia no hay cabida al terrorismo y lo que vamos a hacer es rechazar la narco dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces, incluyendo a Santrich y a Iván Márquez”



Pero otra fue la reacción del senador Guillermo García Realpe quien señalo que no tenía información sobre el apoyo de la DNI al general venezolano, "pero de ser así, sería absolutamente grave que organismos o instituciones de Colombia hayan tenido contactos con él en esa conspiración contra el gobierno de Venezuela, así no lo acepte el Gobierno Nacional, pero era una intromisión en temas de transparencias”

La DNI ya había aparecido mencionada en la investigación por el intento de monitoreo a los negociadores de paz durante el proceso por las Farc. Caso por el que fue condenado el hacker Andrés Fernando Sepúlveda y que llevó a un enfrentamiento entre el entonces director de la agencia y el exdirector del CTI de la Fiscalía Julian Quintana.



Este diario consultó a varios expertos en seguridad, políticos y personajes de la vida pública sobre el papel de la DNI y su labor en el país.



El consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino, recordó que la DNI es un organismo de inteligencia estratégica orientado a promover los intereses nacionales y evaluar las amenazas a la seguridad nacional.



“La inteligencia estratégica es fundamental para cualquier Estado, pues aporta al gobierno elementos de juicio en asuntos que comprometen la supervivencia de la nación y el bienestar de la población”, señaló, y puntualizó que “todos los esfuerzos que se hagan para fortalecer esas capacidades son necesarios en la medida que de ellos depende, no solo el presente, sino la proyección del país y la satisfacción de sus intereses, tanto en el plano externo como interno”.



Por su parte el exministro de Defensa y de Justicia Juan Carlos Esguerra señaló que mantener un cuerpo de inteligencia como la DNI es positivo, porque la labor de inteligencia debe estar a cargo del Estado en el entendido de que es para su propia defensa.



Recalcó que como organismo de inteligencia no puede convertirse en instrumento del Gobierno. “Nada más peligroso que “un grupo de inteligencia que termine convertido en un instrumento de lucha contra la oposición”.



En concepto de Esguerra la DNI ha funcionado correctamente, aunque podría mejorarse de acuerdo a las necesidades del país.

En un sentido similar se pronunció Carlos Augusto Chacón, experto en seguridad y defensa nacional y director del instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, quien afirmó que es urgente fortalecer los sistemas de inteligencia, de articularlos y dotarlos de mayores capacidades con miras a enfrentar las amenazas que representan los diferentes actores y redes criminales que delinquen en el país, sumado a los enemigos externos, “específicamente lo que está pasando con Venezuela”.



“Desarrollar esas capacidades requiere de un órgano central que cuente con una cabeza y un mando único en el nivel civil, y con unos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que pase por el congreso”, señaló Chacón.



Puntualizó que en este momento es importante identificar las fallas en las que puedan incurrir los organismos de inteligencia, incluida la DNI, “porque está claro que lo que pasó con la foto en Naciones Unidas, o filtración de información de inteligencia o la ocupación de equipos de inteligencia en actividades que no son precisamente de seguridad nacional muestran que hay unas debilidades que hay que subsanar”.



Andrés Nieto, académico y experto en temas de seguridad de la Universidad Central resaltó que la DNI está encargada de defender los derechos y libertades de los ciudadanos, que eso la diferencia de las inteligencias de la Fuerza Pública.



Nieto afirma que la labor fundamental de esta dirección es ver todo el contexto de seguridad de los ciudadanos, no solamente desde la línea del orden público. “A la DNI el Presidente les puede pedir trabajos relacionados con factores que influyen en el riesgo en la vida, aquí entraría el trabajo para proteger a los líderes sociales, que enfrentan amenazas contextuales o históricas relacionada a sus zonas. Entender la situación en el bajo Cauca o el Catatumbo desde otra óptica es el trabajo de la DNI.” puntualizó.



El experto dijo que con base en ese trabajo de inteligencia se pueden ir adelantando perfiles de posibles víctimas por su trabajo en el medio ambiente o temas relacionados. “Yo creo que a la DNI no se le ha dado la fuerza y la difusión que debería tener, por lo que necesita una articulación muy fuerte con organismos como la Fiscalía o la Dirección Nacional de Protección”.



Los analistas coinciden en que la DNI viene realizando un trabajo acorde a su finalidad, la cual se debe fortalecer y homologar con las otras fuerzas de inteligencia para lograr mayores resultados.



