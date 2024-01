El cruce entre Miguel Ángel del Río y David Teleki por libertad de Arturo Char

La libertad que consiguió el exsenador Arturo Char a través de un hábeas corpus, dentro de su proceso por presunta compra de votos en la costa Caribe, dejó un rifirrafe entre dos abogados que en los últimos meses han llevado procesos de connotación nacional.



Se trata de los penalistas Miguel Ángel del Río y David Teleki, quienes tuvieron un cruce de mensajes en la red social X durante el fin de semana, demostrando sus diferencias en cuanto a la decisión que tomó un juez de Santa Marta dejando libre a Char por vencimiento de términos.



El rifirrafe empezó porque Teleki -quien defendió a Nicolás Petro el año pasado en su proceso en la Fiscalía- escribió en su cuenta de X: "Abogado twitterillo criticando libertades? Obvio, como nunca gana nada se dedica a comentarista de los triunfos ajenos. Eso se llama envidia y resentimiento...".



Abogado twitterillo criticando libertades? Obvio, como nunca gana nada se dedica a comentarista de los triunfos ajenos. Eso se llama envidia y resentimiento.... Felicitaciones @CancinoAbog bien por la libertad de @ArturoCharC — David Teleki 🇦🇷 🇭🇺 (@DavidTeleki1) January 8, 2024

Miguel Ángel del Río Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El mensaje fue respondido por Del Río, defensor de la excongresista condenada Aida Merlano Rebolledo. Según el penalista, él es "un ganador. Por lo menos no me regalo a la Fiscalía ni me sacaron por la puerta trasera de su única defensa de importancia. Ánimo".

David Teleki. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía.

Una vez publicado, Teleki le contestó que a Del Río "le toca decirse ganador porque sigue siendo el mismo resentido que se metía a clases del Externado porque allá no pudo entrar por la puerta de enfrente. Le tocaba mirar por la ventana. Se acuerda que le ofrecieron el caso y no lo aceptó por cobarde?".



Ante ello, el mensaje del representante de Merlano fue que "sólo un cobarde se le entrega a la Fiscalía en detrimento de su cliente. Por eso te sacaron". Aunque no mencionó dentro de qué proceso, el comentario de Del Río al parecer se refiere al de Nicolás Petro Burgos, en el que Teleki alcanzó a estar en unas audiencias, cuando el hijo mayor del Presidente de la República tenía intenciones de colaborar con la justicia.



Es de recordar que la libertad a Arturo Char se ordenó debido a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que lleva el caso por presunta corrupción electoral, dejó vencer los términos, al pasar más de 120 días sin definirle su situación jurídica.





