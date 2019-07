Cronología del caso por el que fue condenado Andrés Felipe Arias 

El exministro de agricultura Andrés Felipe Arias llegó este viernes extraditado de Estados Unidos, luego de que una corte de Atlánta rechazara la apelación que el exfuncionario había puesto en contra del recurso para regresarlo a Colombia.



Arias tiene una condena de 17 años y cuatro meses de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Esta es la cronología del caso por el cual deberá responder en el país:

Octubre de 2009

La revista ‘Cambio’ denunció irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, que había lanzado el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para entregar préstamos con bajas tasas de interés a agricultores colombianos. Según la publicación, el programa había entregado millonarios subsidios a narcotraficantes y figuras de la vida nacional.



Octubre de 2009

Luego el Ministerio de Agricultura suspendió la ejecución del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y ordenó al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (ICA) iniciar una auditoria para determinar si hubo irregularidades en el proceso de selección de beneficiarios.



Noviembre de 2009

Congreso citó a Arias para realizar una moción de censura pero esta no prosperó en el Legislativo.



Diciembre de 2009

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exministro Andrés Felipe Arias por su participación en la adjudicación de los subsidios de Agro Ingreso Seguro. En ese mismo proceso se cobijó a Fernando Arbeláez quien en su momento era viceministro de Agricultura. Así mismo, al exgerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto y a otros 11 funcionarios y ex funcionarios del Ministerio.



12 de octubre del 2010

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Arias y contra el exministro Andrés Fernández, por "haber incurrido en falta gravísima al no haber adoptado medidas para evitar que esos dineros públicos fueran entregados a personas que, en realidad, no correspondía".



19 de julio de 2011

La Procuraduría encontró culpable a Arias, destituyéndolo e inhabilitándolo por 16 años para ejercer cargos públicos. En su momento el Ministerio Público consideró que hubo omisiones en el trámite de los convenios firmados con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (Ica), encargado de ejecutar el programa Agro Ingreso Seguro.

21 de julio de 2011

La entonces fiscal Viviane Morales imputó los delitos de peculado en favor de terceros y la firma de contratos sin cumplir los requisitos legales. Morales expuso en ese momento que el exministro utilizó el programa de Agro Ingreso Seguro como “plataforma política para su campaña presidencial".





26 de julio de 2011

El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra Arias, quien fue recluido en las instalaciones militares del Cantón Norte. Por razones de seguridad no fue enviado a La Picota.



12 marzo de 2013

La defensa de Andrés Felipe Arias pidió su libertad argumentando se había probado su responsabilidad, no era un riesgo para la comunidad, ni sus actuaciones obstruían la labor de la justicia.





El 14 de junio del 2013

El Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al exministro después de estar dos años recluido en el Cantón Norte. Para el Tribunal, Arias no representaba un peligro para la sociedad.



El 3 de julio de 2014

La Corte Suprema de Justicia lo halló culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros.



11 de julio de 2014

Se confirmó que Andrés Felipe Arias y su familia habían salido de Colombia hacia Estados Unidos.



17 de julio de 2014

La Corte emitió lo condenó a 17 años y 4 meses de prisión y una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.



4 de mayo del 2015

Estados Unidos le concedió temporalmente la condición de asilo





24 de agosto del 2016.

Un juez de Estados Unidos decidió atender la solicitud de extradición del gobierno de Colombia y capturar a Arias.



17 de noviembre del 2016

Un juez de John O. Sullivan le concede el beneficio de libertad bajo fianza, con restricciones de movilidad y previo pago de una caución por 10.000 dólares. El exfuncionario logró que se le aprobara el pago de una fianza, por 100.000 dólares, luego de que sus abogados argumentaron que no se lo podía mantener preso bajo una expectativa de extradición a Colombia, figura que no está legalmente vigente, ni hay nada que la reglamente.



28 de septiembre del 2017

El juez de la Corte de Miami, John O’Sullivan ordenó enviarlo a prisión y declaró “viable” su extradición hacia Colombia, al considerar que existía un “serio riesgo de fuga” y tras recordar que “ya se había fugado de Colombia”. La defensa interpuso una apelación contra la decisión.





8 de julio de 2019

Una corte de Atlanta (EE.UU.) rechazó una apelación del exministro colombiano Andrés Felipe Arias contra su extradición a Colombia y dejó el caso en manos del Departamento de Estado. La Corte de Apelaciones de Atlanta señaló que finalmente es el Gobierno de Estados Unidos el que decidirá la extradición el exministro de Agricultura



11 de julio de 2019

La Cancillería colombiana confirmó que la embajada de Colombia en Washington recibió la notificación por parte del Gobierno de Estados Unidos concediendo la extradición a Colombia de Arias. El exministro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se encontraba privado de la libertad en una prisión de la Florida



12 de julio de 2019

Sobre las 8:30 de la mañana llegó al país Andrés Felipe Arias y fue dispuesto a las autoridades para que verifiquen en qué lugar de reclusión debe cumplir la condena de 17 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia.







JUSTICIA