Siguen críticas a proyecto para reformar facultades de la Procuraduría

Tras la aprobación, en las comisiones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, de un proyecto de ley que propuso la procuradora Margarita Cabello para reformar las facultades sancionatorias de la entidad frente a elegidos por voto popular, las críticas no han dejado de llegar.



Congresistas de oposición han manifestado su desacuerdo con algunos de los puntos planteados en el proyecto. La senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, manifestó que a un año de elecciones, el proyecto aprobado por las comisiones que mantiene las funciones de la Procuraduría para destituir e inhabilitar funcionarios de elección popular puede dejar por fuera varios candidatos.

(Lea también: Van 3 congresistas investigados por intervenir en detenciones en paro)

Lozano añadió que este proyecto no cumple con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Gustavo Petro, que dice que solo una condena en un proceso penal puede limitar los derechos políticos de las personas. “A los electos popularmente solo los puede destituir/inhabilitar un juez competente, por condena en procedimiento penal. La Procuraduría, incluso con facultades jurisdiccionales, no es juez ni parece juez, y mucho menos brinda las garantías del derecho penal”, señaló.



Pero además, congresistas de oposición han señalado un sesgo y una "persecución política" de la Procuraduría, que le abrió investigación al menos a dos senadores y una representante a la Cámara por intervenir en procedimientos policiales en medio del paro. Por la investigación disciplinaria que el órgano de control le abrió a Alexánder López Maya, un día antes de debatir este proyecto, el senador del Polo Democrático dijo que tuvo que declararse impedido para votar esta iniciativa.

(Le recomendamos: Investigan a senador por intervenir en un proceso policial en el paro)

No sólo congresistas, que son unos de los afectados con las facultades sancionatorias de la Procuraduría, han hecho críticas a la propuesta de Cabello.



Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos, también ha señalado que el proyecto de la procuradora Cabello "tergiversa" el sentido de la sentencia de la Corte IDH.



Frente a la función jurisdiccional que se propone darle al Ministerio Público, la abogada manifestó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CADH) y el fallo de la Corte IDH son claros en que una destitución o inhabilidad se pueden imponer es en una condena, por juez competente en un proceso penal, no es que estas sanciones sean impuestas por una autoridad judicial. Esto porque, esas facultades jurisdiccionales nuevas para la Procuraduría, le darían carácter de autoridad judicial para estos casos.



Pero además, el proyecto de ley de la Procuraduría pretende ampliar la planta de personal. En opinión de Serrano, la sentencia de la Corte no pide que se amplíe el personal sino que la investigación y sanción no estén en cabeza de la misma persona.

Vamos a explicar el proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario 1 de 4 ¿Es cierto que la Reforma al Código Disciplinario aumentará la planta de personal de la Procuraduría? #Responde #MargaritaCabello @PGN_COL @SenadoGovCo @CamaraColombia @FiscaliaCol @CGR_Colombia pic.twitter.com/FDgb3i5ZZJ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 3, 2021

“Contrario a lo que dijo la Procuradora Cabello, si el Congreso aprueba el proyecto de ley, no sólo incumple el fallo de la Corte IDH sino que mantiene inconvencionalidad del ordenamiento interno y abre la puerta a muchas otras condenas internacionales”, concluyó la abogada.



Frente a esta última crítica, Cabello ha dicho que “no es cierto que se van a crear miles de cargos ni que esto es burocracia que se va a entregar, sino que separar investigación y juzgamiento implica hacer una reorganización interna y luego de un análisis, determinar si faltan cargos y hacer esos nombramientos”. También frente al Congreso sostuvo que los nuevos funcionarios que contempla el proyecto de reforma al Código Disciplinario “serán elegidos por mérito, porque eso es lo correcto, lo ético y lo transparente, y así se hará”.



La procuradora también sostuvo que de no aprobarse su proyecto de ley hay riesgo de que prescriban 10.000 procesos contra funcionarios elegidos por voto, y señaló que la iniciativa aumenta las garantías que deben tener esos funcionarios al momento de ser juzgados.

(Además: Consejo de Estado niega demanda contra elección de Margarita Cabello)

“Hoy tenemos alrededor de 12 mil funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables, que desde hace un año no han podido ser investigados, no han podido ser sancionados, y esto es impunidad”, indicó.



Y concluyó diciendo que el proyecto permitirá tener actuaciones disciplinarias garantistas, efectivas y contundentes.

