Un cartel con siete fotos en las que se ve a mujeres encapuchadas tratando de incendiar la puerta de la Catedral Primada de Bogotá fue dado a conocer el viernes, a través de su cuenta en Twitter, por el comandante de la Policía Metropolitana de la capital, general Carlos Fernando Triana Beltrán.



“Seguimos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana, ayúdanos a identificar a los posibles responsables del acto de violencia contra la Catedral Primada en Bogotá el pasado 28 de septiembre”, le pide el oficial a la ciudadanía.



(De seguro le interesa leer: Las dudas que deja la respuesta de la Policía tras vandalización de catedral)

En el cartel no se hace ningún tipo de ofrecimiento económico, y no se ven los rostros o algún tipo de seña física que permita identificar a las mujeres que atacaron la Catedral, en medio de la conmemoración del Día del Derecho al Aborto.



(Lo invitamos a leer: El coronel José Ramírez, que ascenderá a general, será el comandante del Esmad)



El hecho de violencia registrado en Bogotá no solo desató el rechazo generalizado sino que profundizó una serie de críticas que se venían escuchando desde el fin de semana pasado por los bloqueos vividos en el bajo Cauca antioqueño, y que ya vienen desde hace semanas por una supuesta inactividad de la Fuerza Pública frente a las invasiones de tierras, que aunque no son nuevas, se han venido agravando en varias regiones del país.



La alcaldesa Claudia López escribió en sus redes sociales: “esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la Policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la Ley? Pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?”.



(De seguro le interesa leer: 'No vamos a permitir que se irrespete a la autoridad': director de la Policía)



El trino anexaba un video de 19 segundos en el que se ve a las encapuchadas rociando algún tipo de líquido inflamable para incrementar las llamas y afectar el portón de madera de la Catedral, una construcción de 215 años.

🚨#ÚltimaHora| Seguimos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana, ayúdanos a identificar a los posibles responsables del acto de violencia contra la Catedral Primada en #Bogotá el pasado 28 de septiembre. Línea Segura 3057681131 o al #Línea 123 pic.twitter.com/lTXWs6mCvk — Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán (@PoliciaBogota) September 30, 2022

"Cuando se quiso atentar contra el patrimonio cultural y religioso de la ciudad, el comandante de la Policía Metropolitana impartió las instrucciones necesarias y se intervino de manera muy rápida". FACEBOOK

TWITTER

Facebook Twitter Linkedin

El Esmad hizo presencia en el lugar. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El general Triana respondió a las críticas, no solo de la alcaldesa López, sino de diversos sectores que cuestionaron el accionar de la Policía, y afirmó que lo primero fue garantizar “el derecho a la protesta y manifestación de los implicados”, tal y como lo consagra la Constitución Nacional.



Y añadió que ante los hechos registrados en la Catedral, “de manera inmediata reaccionó la Fuerza Disponible y la Unidad Nacional del Diálogo para el mantenimiento del orden”.

​



Esta versión fue respaldada por el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria Cely, quien en dialogo con EL TIEMPO señaló que “se pasó de la manifestación pública a la comisión de delitos y cuando se quiso atentar contra el patrimonio cultural y religioso de la ciudad, el comandante de la Policía Metropolitana impartió las instrucciones necesarias y se intervino de manera muy rápida. De lo contrario, los daños hubieran sido mayores. Por supuesto, estas personas tendrán que responder ante la justicia por sus actuaciones”.



(Podría ser de su interés leer: Así reaccionará nueva unidad de la Policía ante hechos de violencia en el país)



Pese a las explicaciones, los interrogantes se concentraron en el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, el cual tal como lo publicó este diario ahora hará parte de la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), y estará bajo el mando de un general.

¿Hay inactividad?

“Absurdo, inaceptable. Me informan Ejército y Policía que nuevamente se bloquea en forma violenta el paso entre puerto Valdivia y Caucasia. Incumplimiento claro de acuerdos suscritos ayer. Imperativo restablecer el paso y los derechos de transportadores y ciudadanos”, denunció el domingo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, luego de que un nuevo cierre se registrara a pesar de los acuerdos con mineros de la zona que venían protagonizando la afectación de la importante vía de la región.



(Lo invitamos a leer: Atención: este es el instructivo que establece cómo funcionará el nuevo Esmad)



Se escucharon de nuevo voces que advertían que las autoridades no actuaron desde el comienzo para garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilidad por la zona.



Incluso se tejen versiones en algunos sectores sobre los supuestos efectos de los pronunciamientos del gobierno nacional de priorizar el dialogo antes de pasar a las vías de hecho, sobre las operaciones de las autoridades.



Igualmente, se han hecho advertencias de que los uniformados han reducido su operatividad ante el riesgo de ser objeto de sanciones por parte de sus superiores, en caso de protagonizar enfrentamientos con las comunidades.



“La Policía no actúa, no puede, la maniataron bajo los intereses del progresismo excluyente ideologizado y destructor de nuestros valores y costumbres”, señaló el general de infantería de marina en retiro Rafael Colón.



(Podría ser de su interés leer: Estas son las 16 mujeres que hacen parte de la cúpula de la Policía Nacional)



En la otra orilla, el director de la Policía aseguró que aunque las instrucciones del gobierno llevan a que “mientras el diálogo permita resolver conflictos y evitar escenarios de violencia, esa será la prioridad. Debe quedar claro que habrá reacción ante los hechos de violencia: que a nadie le quepa duda: donde haya delitos vamos a actuar con toda contundencia y a aplicar el Código Penal”.

"Que a nadie le quepa duda: donde haya delitos vamos a actuar con toda contundencia y a aplicar el Código Penal". FACEBOOK

TWITTER

De hecho, el oficial firmó una directiva que les da a los uniformados las pautas de comportamiento frente a 11 tipos de situaciones entre protesta social, riñas, bloqueos a erradicadores, riñas, enfrentamientos entre barras de fútbol, entre otras.



Para el experto en temas de seguridad, Hugo Acero, los integrantes de la Policía están a la espera de saber qué va a pasar frente a los anuncios del gobierno de Gustavo Petro, quien habló de una reforma y de un cambio que haría que salieran del Ministerio de Defensa a otra cartera.



(Le sugerimos leer: No se pagó recompensa por operación contra ‘Iván Mordisco’: Policía)



“Generalmente cuando una institución va a ser reformada entra como en un estado de stand by, esperando a ver qué pasa, y eso hace que las dinámicas que se traían no se apliquen con la misma intensidad”, afirmó, al señalar que estos anuncios han terminado por afectar la operatividad de la institución.



“Los policías se cuestionan, ¿para qué sigo trabajando si al final me van a despedir?”, dijo Acero tras señalar que los lineamientos a los temas de tomas y protestas no “han sido muy claros”, lo que lleva a la institución de “manera interna a pensar: ¿actuamos, no actuamos, qué órdenes nos darán?”, a lo que añadió que en este momento faltan órdenes claras para los uniformados.

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas llegaron hasta la tractomula. Foto: Toma de video

El consultor y analista en temas de seguridad, Jairo Libreros, afirmó que no hay una línea clara en materia de actuación policial y “los mensajes en materia de política pública no han sido precisos”.



Añadió que la Fuerza Pública debe asumir muchos frentes y “está recibiendo distintas órdenes que de no tener la suficiente claridad, pueden afectar la convivencia y la seguridad ciudadana en el país”.



Sostuvo que en los últimos cambios de gobierno no se había observado “un problema similar de conducción policial”.



(Le sugerimos leer: ‘Iván Márquez’ sigue en hospital militar en Caracas: tiene trauma cerebral)



Finalizó señalando que no cree que se pueda atribuir la situación al remezón en la Policía y la salida de un grupo amplio de generales, pero que se requiere muy rápidamente recomponer la conducción de la Policía.



El director de la Fundación Futuros Urbanos, Omar Oróstegui Restrepo, coincidió en que hay una multiplicidad de mensajes que ha recibido la Fuerza Pública en los últimos meses, lo que hace difícil que “haya una coherencia entre los lineamientos y las acciones que deben tomar”.



Y añadió que “hay un teléfono roto entre las autoridades locales, la Policía y el gobierno nacional frente a los lineamientos para atender la protesta social y las acciones de hecho”.



El exministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que en este momento lo que se debe hacer es aplicar el protocolo que quedó establecido en el Decreto 003 de 2020, que genera los mecanismos de diálogo en medio de las alteraciones del orden público y el actuar de la Policía; y añadió que en medio del proceso de transformación de la institución se conformó la unidad de diálogo y respeto en medio de las manifestaciones.



(Lo invitamos a leer: Cayó teniente de la Policía señalado de robos a casas de cambio en Barranquilla)



Molano consideró que los uniformados cuentan con las herramientas y la preparación para actuar en estas situaciones, ya que en Colombia la manifestación es un derecho y están diseñados los protocolos para el actuar de la Fuerza Pública cuando se rompe con la tranquilidad de las mismas, cuando se cae en vandalismo, bloqueos y otro tipo de actos perturbadores.



Para el exministro hay un factor que influye en vacíos frente al accionar de los policías y es “que hay alcaldes que están cambiando la interpretación y están evadiendo su responsabilidad en el manejo de los protocolos que ya están establecidos”.

Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de @PoliciaBogota ¿Porqué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la Ley?

Pregunto con respeto ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? pic.twitter.com/QLj2lxHfhP — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 29, 2022

"Nosotros siempre actuamos en defensa de los ciudadanos, de su vida y honra. El miércoles se actuó en esa línea, y no hubo ninguna contra orden". FACEBOOK

TWITTER

A lo que se suma, dijo Molano, que hay mensajes confusos, “que aunque no sean directos, hacen sentir a la Fuerza Pública que sus actuaciones pueden ser investigadas, lo que hace que no sientan respaldo para actuar, y que eso hace que sientan que pueden ser sacados de la institución, lo que los puede llevar a que no actúen de forma contundente”, señaló Molano Aponte.



El general Sanabria ya había enviado un mensaje de tranquilidad a sus hombres: “a mis policías, todo el respaldo siempre para actuar en el marco de la ley, sin olvidar el dominio propio; y a los ciudadanos también les hago un llamado a la tolerancia y a utilizar la manifestación pública como un espacio para expresar sus inconformidades, sin necesidad de ofender o provocar a los demás con el ánimo de generar enfrentamientos y alteraciones al orden público”.



Este diario consultó con un oficial, al mando de una de las unidades del Esmad en Bogotá, quien aseguró: “Nosotros siempre actuamos en defensa de los ciudadanos, de su vida y honra. El miércoles se actuó en esa línea, y no hubo ninguna contra orden. Ni se nos pidió no actuar, se dio el espacio para que los gestores de paz de la Alcaldía mediaran y al ver que no hubo solución se entró”, puntualizó.



A la vez, reiteró que los protocolos de la Fuerza Disponible y del Esmad están ajustados a las normas internacionales y que hasta el momento no les han dado nuevos lineamientos.



ALICIA LILIANA MÉNDEZ

SUBEDITORA JUSTICIA

En Twitter: @AyitoMendez

Otras noticias de la sección Justicia:

- Si llegó del exterior y recibe este correo no lo abra, le van a robar sus datos



- 'Iván Mordisco': este es el jefe disidente que tiene el control de la cocaína



En Twitter: @JusticiaET