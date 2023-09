En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió a la crisis migratoria que se vive en la región, y reiteró que "existen redes ilegales que efectivamente sacan provecho de este fenómeno (...) ahora con un carácter trasnacional, pasaron de tener estructuras jerárquicas con cabezas visibles y control estable".



Se refirió a los procesos del exembajador Armando Benedetti y a otros temas de interés nacional.



(De seguro le interesa leer: Atención: estos son los tres generales del Ejército de Colombia que no ascenderán)

Fiscal, usted estuvo en Panamá y entregó un balance de cómo está la migración irregular en Colombia. ¿Qué nos puede contar al respecto?



El fenómeno migratorio irregular es un asunto que no solo compete al ente acusador, sino a todo el aparato del Estado, desde las diferentes competencias de las entidades. En ese sentido, debo mencionar que en la Fiscalía General de la Nación implementamos una estrategia específica para la atención de la trata de personas, el tráfico de migrantes y sus delitos conexos. Ahora bien, es preciso contar también que, desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que actualmente presido, hemos reconocido la necesidad imperiosa de enfrentar este panorama y hemos dedicado esfuerzos para actuar conjuntamente en contra de las redes criminales que toman ventaja de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Es por eso que, entre 2021 y 2022, hicimos tres reuniones de trabajo en Panamá, Colombia y Guatemala, en las cuales definimos hojas de rutas concretas. Allí se enfatizó que el objetivo de la acción penal debe ser la protección de las víctimas y la persecución de la criminalidad organizada y de sus finanzas.



(Le sugerimos leer: Esta es la carta de Procuradura y Fiscal al Presidente pidiendo garantías en Tierralta)

Facebook Twitter Linkedin

Los migrantes se las ingenian para sobrevivir. Foto: Jaiver Nieto / CEET

¿Cuáles fórmulas fijaron en Panamá con fiscales de otros países para enfrentar esto?



En Panamá se insistió en la necesidad de hacer uso de las herramientas de cooperación judicial internacional, como lo son las remisiones espontáneas de información y la constitución de los equipos conjuntos de investigación. Los Ministerios Públicos y Fiscalías de la región coincidimos en que esa es la manera adecuada para articular nuestros esfuerzos frente a este fenómeno trasnacional.



¿Cuántas judicializaciones se han logrado por esta problemática?



Desde el momento en el que inicié mi periodo como Fiscal General, a la fecha, contamos con 1.245 personas indiciadas, 470 personas imputadas, 651 personas capturadas, 243 medidas privativas de libertad, 849 abonados telefónicos nacionales, 6 internaciones, 241 bienes y 25 personas jurídicas identificadas que se encuentran asociadas al fenómeno criminal y son objeto de verificación. De otra parte, hemos impuesto medidas cautelares de extinción del derecho de dominio por una suma aproximada a $79.970’000.000 (18 millones de dólares). Estas medidas han sido impuestas sobre 12 inmuebles, 17 establecimientos de comercio, y 8 vehículos.



(De seguro le interesa leer: Los reparos del fiscal a idea del Gobierno que le restaría funciones a la Procuraduría)

Facebook Twitter Linkedin

La travesía a través del Darién es una odisea desgarradora para los migrantes que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Detrás de la migración irregular hay redes ilegales que sacan provecho de ello, ¿cuáles son?



Definitivamente existen redes ilegales que efectivamente sacan provecho de este fenómeno. Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo operan hoy estas redes delictivas. Las organizaciones criminales, además de tener ahora un carácter trasnacional, pasaron de tener estructuras jerárquicas con cabezas visibles y control estable y total sobre todas las fases de la actividad criminal, a una más flexible que les permite coordinarse con otros grupos, organizaciones o estructuras criminales, que tienen un control específico sobre diferentes fases del proceso. Estos delincuentes normalmente buscan obtener netamente un rédito financiero de este mercado, como aquellos que ofrecen paquetes turísticos, por ejemplo. Y también, pueden existir grupos armados organizados, que ejercen control territorial o tienen algún tipo de vinculación, para lograr un financiamiento derivado de esta actividad ilegal. Se habla en este caso, por ejemplo, del ‘clan de Golfo’. Sin embargo, es necesario precisar probatoriamente la participación dentro del mercado criminal, de qué manera derivan recursos para su financiación y hasta qué punto participan del proceso migratorio ilegal. Es en este punto que la Fiscalía General de la Nación trabaja en poder escalar en la individualización de los actores criminales de la zona fronteriza en el Darién, cómo sería la responsabilidad y participación del grupo armado organizado del ‘clan del Golfo’ o cualquier otro.



(Le sugerimos leer: Fiscal Francisco Barbosa dice que la paz total está afectando el proceso electoral)



¿Se puede hablar de redes trasnacionales detrás de esto? ¿En qué países están regados?



Por la naturaleza de este delito, es indudable que existen redes trasnacionales para su efectivo funcionamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el contexto actual no es necesario estar ubicado físicamente en un territorio para la comisión del delito. Es decir, que estas redes pueden estar ubicadas en distintos territorios que no necesariamente sean las rutas identificadas. Por ejemplo, podrían estar delinquiendo desde cárceles de algún país de la región o podrían estar operando las redes sociales que ofrecen los paquetes logísticos desde cualquier país de Europa, Asia o África. He ahí la complejidad de este delito. En esta perspectiva, la Fiscalía ha focalizado sus esfuerzos en adelantar las investigaciones analíticas y en contexto de las que he hablado, para poder comprender mejor el fenómeno, y en articularse con países de la región donde podría existir una correlación de las organizaciones criminales y de los servicios ofrecidos en el mercado criminal, como Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y, por supuesto, con el principal país de destino, Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

La travesía a través del Darién es una odisea desgarradora para los migrantes que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto / CEET

¿Cómo es el modus operandi de esas redes? En el tapón cubren por trayecto...



Como mencioné previamente, las organizaciones criminales tienen ahora una estructura que les permite coordinarse con otros grupos. Estos grupos falsifican documentos, esclavizan a los migrantes, corrompen funcionarios públicos, violan mujeres, los ponen a trasladar droga. Es una pesadilla lo que ocurre.



El presidente Gustavo Petro dijo que estamos ante un problema muy grave, con un panorama negativo. ¿A nivel jurídico cómo cree que puede acabarse con esto?



La solución es asumir con responsabilidad el problema y en articulación de todas las entidades del Estado. Desde las competencias de la Fiscalía General de la Nación, no bajamos los brazos y adelantamos el ejercicio de la acción penal y de la acción de extinción del derecho de dominio. Esto nos ha permitido desarticular una importante parte de la criminalidad organizada asociada al fenómeno del tráfico de migrantes. En ese contexto, consideramos fundamental continuar identificando las redes de blanqueo de capitales provenientes del delito y extinguiendo el derecho de dominio de los bienes y recursos que se han derivado o que se encuentran asociados a esta afectación de los derechos humanos, toda vez que hemos evidenciado la necesidad de ampliar el control y concentrar los esfuerzos hacia la red de bienes y servicios que los traficantes usan a nivel local en estos lugares, como son los hoteles, restaurantes y servicios financieros, así como el aprovechamiento ante la ausencia o informalidad de controles migratorios. En la reunión en Panamá, el mismo procurador (Javier) Caraballo me informó que Migración Colombia no tiene diálogo con el vecino país, lo que es una locura porque Colombia pierde la posibilidad de trabajo conjunto. Es con acciones y no con discursos altisonantes como se enfrenta esta odisea migratoria.



En la semana, el jefe de Estado mencionó la aparente idea de construir un muro en el Tapón del Darién. Luego Estados Unidos salió a decir que no tenía conocimiento de eso. ¿Usted lo ve viable?



Es un despropósito.



(De seguro le interesa leer: Presupuesto: creación de 6.000 cargos nuevos divide al Gobierno y a la Fiscalía)



Fiscal, ¿comparte la tesis de que el calentamiento global afecta la migración?



Hoy es cierto que el calentamiento global ha generado un movimiento migratorio en múltiples países. Ahora limitar el fenómeno migratorio a ese factor es totalmente reduccionista. La gente huye de muchos lugares cuando el Estado de Derecho se fractura al ser atacados los poderes públicos, o incluso al entregarle la seguridad a grupos criminales, como ocurre en algunos países africanos, centroamericanos o en algunas regiones de Colombia. La gente huye porque considera que su territorio es malsano desde muchos puntos de vista.

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, Fiscal Foto: Fiscalía

Por último sobre este tema , el presidente Petro habló de acuerdos con Estados Unidos y de desbloquear a Venezuela, ¿eso podría contribuir a las salidas?



No me compete hablar de las sanciones que Estados Unidos le impuso al régimen de Venezuela. Sin embargo, no es la migración por el Darién un problema netamente venezolano, sino de una multiplicidad de países. La primera solución es que el Estado colombiano trabaje en conjunto, como ocurrió en los últimos años, y luego ponernos de acuerdo con los vecinos. Si lo hemos hecho con los fiscales de la región porque los presidentes cifran sus resultados por la extensión de sus discursos.



En otros temas, esta semana declaró en la Corte Suprema el exembajador Armando Benedetti, ¿en ese caso la Fiscalía tiene alguna línea de investigación?



Todos los expedientes del señor Benedetti se devolvieron a la Corte Suprema de Justicia por la existencia de su fuero como congresista. Esperamos que la sala de instrucción de la Corte se encargue de contarle al país a través de sus decisiones qué pasa en cada una de las investigaciones.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Las cuatro órdenes de la JEP al Gobierno y la Fiscalía frente al asesinato de ex-Farc)



La JEP hizo esta semana cuestionamientos por los crímenes de excombatientes. ¿Cómo van las investigaciones para aclararlos?



El trabajo de la Fiscalía es muy importante como lo reconocieron los mismos magistrados de la JEP. Por ejemplo, tan solo para hablar de homicidios en contra de reincorporados, tenemos una tasa de esclarecimiento del 60.39 por ciento. En todo caso, la Fiscalía siempre ha sido enfática en que esta gestión no puede sostenerse si la Fuerza Pública no garantiza el acceso de los fiscales e investigadores a los territorios, ni la ejecución de las órdenes de captura que obtenemos en contra de los cabecillas de las organizaciones criminales que están detrás de los hechos. Muchas veces se busca las responsabilidades sobre la muerte de líderes sociales y reincorporados. La respuesta es simple: el Gobierno nacional. La Fiscalía esclarece y lo estamos haciendo muy bien, pero las muertes son una tarea que debe evitar la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Presidente de la República. Al final de todo lo que está ocurriendo, es allí donde deben buscarse las respuestas, no en la Fiscalía.



El Gobierno sigue insistiendo en críticas a los avances en el caso Odebrecht y esta semana pidió por ejemplo reabrir una de las investigaciones ¿qué responde?



Sobre el tema Odebrecht le puedo decir que el trabajo del grupo de tareas especiales es muy satisfactorio. Esta administración realizó 104 solicitudes de imputación, incluyendo la empresa criminal de los brasileños, servidores públicos y empresarios involucrados. En sobornos detectados, hay $ 80.000 millones que están casi plenamente judicializados. En aportes a partidos políticos, el procesamiento, de lo que es posible por nuestra competencia, es el siguiente: un candidato presidencial y el gerente de la otra campaña de ese tipo. Sobre cualquier solicitud que se haga de desarchivos, será el fiscal del caso el que determine la pertinencia o impertinencia de la solicitud.



Fiscal en algunos sectores se insiste que usted interviene en política y que está preparando una futura candidatura...



Seguiré trabajando por mi país en otros campos distintos a las funciones que he ejercido. Acá la gente piensa en términos de candidaturas y no de liderazgos. Los líderes son necesarios en múltiples frentes. Nuestro país requiere ser defendido y no se hizo el trabajo de defensa de las instituciones y de la Fiscalía para luego salir corriendo del país. Habrá Francisco Barbosa para rato.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET