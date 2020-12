Crédito a Navelena: revocan sanción a exdirectivos del Banco Agrario

La Procuraduría revocó la sanción de primera instancia que había impuesto al exmiembro de la Junta directiva del Banco Agrario Andrés Escobar Arango, por el crédito de 120 mil millones entregado a Navelena en junio de 2015.​

En la misma decisión también se absuelve de responsabilidad disciplinaria a Cesar Pardo Villalba, Francisco Estupiñán, Juan Luis Hernández Celis, Luis Fernando Mejía Alzate, Arturo Alfonso Dajud Durán y Luis Eduardo Gómez Álvarez.



El proceso se inició por las irregularidades que se habrían dado en el crédito aprobado en noviembre del 2015 en el que se cuestionaban falencias en las garantías para la entrega del dinero a la empresa Navelena. La empresa tenía a su cargo el proyecto de navegabilidad del rio Magdalena y estaba asociada a Odebrecht.

(En contexto: Gobierno ordena la liquidación de Navelena).

Los exdirectivos eran señalados por la Procuraduría de participar en el proceso de aprobación del crédito. Se les cuestionó que incurrieron en falta grave y que debieron ser mas diligentes y menos negligentes.



En mayo de 2019 fueron sancionados por el Ministerio Público y sus abogados presentaron recurso de apelación. Cuestionaron que el fallo vulneró el principio de investigación integral "en tanto que no examinó, ni valoró los argumentos de la defensa que desvirtuaban y eximían de responsabilidad a sus defendido".



Añadieron que los miembros de la junta directiva no conocían la existencia de riesgo reputacional porque los funcionarios del Banco no lo informaron y por el contrario, señalaron que las personas de Odebrecht investigadas en Brasil eran distintas a las que estaban en el negocio de Navelena en Colombia.



La Procuraduría consideró en principio que estas personas eran particulares y no funcionarios y no podían ser disciplinados y menos por unas situaciones vinculadas al posible incumplimiento del manual de funciones, y no al manejo de recursos del Estado.



Añadió que el Banco tampoco perdió dinero porque el préstamo fue recuperado.



Igualmente, señaló que el conocimiento profundo del cliente para avanzar en la aprobación de un crédito corresponde a los vicepresidentes de la banca agropecuaria y comercial y no a los miembros de la junta directiva.



Además señala que ellos aprobaron el crédito amparados en el principio de confianza sustentado en la información de los encargados de las áreas de crédito, cartera y banca comercial.



En la decisión se confirmó la sanción a Gloria Marcela Ferrán Muñoz quien era la vicepresidenta de crédito y cartera, Francisco Solano Mendoza expresidente del Banco, Ómar Arturo Paez Forero gerente de cuenta de banca empresarial a quien le bajó la suspensión de tres meses a 45 días.



A Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidente de banca comercial, la sanción le pasó de 10 a 8 meses.

